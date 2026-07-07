Autoridades vigilan incendio forestal en Carolina: “No hay acceso al fuego”

Las autoridades vigilan el comportamiento de un incendio forestal que se desató desde la noche de ayer, lunes, en en Carolina.

El Negociado de Bomberos indicó anoche que las llamas fueron reportadas en la finca Juan Pérez, ubicada entre Carolina y Piñones.

La nube de humo se levantó desde horas de la tarde de ayer en circunstancias que no han sido establecidas aún.

En declaraciones escritas, el Negociado de Bomberos informó que “sigue monitoreando junto a bomberos municipales de Carolina y OMME Carolina”.

Agregó que, hasta temprano en la mañana del martes, no amenaza estructuras, mientras que se desconoce el origen o la causa.

Señaló que “al momento, no hay acceso al fuego, por eso estamos en constante monitoreo”.

“Estamos en etapa de monitoreo”, sostuvo el capitán Orlando Requena, en entrevista con Noticentro. “Esto queda en la parte trasera de lo que es el vertedero en Carolina. Estamos hablando de una milla de distancia de donde está el incendio”.

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“Ha mermado la nube, gracias a que lo que se está consumiendo se está acabando y ahora acaba de caer un poco de aguacero”, agregó. “Estamos monitoreando hasta que llegue a un área donde podamos tener acceso”.

Explicó que el personal de Bomberos no puede llegar al lugar del incendio porque es un “area pantanosa. Hay mangles y babote. No podemos meter un camión ahí. Es imposible. Tampoco podemos ir a pie. Seguimos en observación hasta que llegue a un lugar seguro donde podamos entrar”.

“Ahora mismo no hay peligro (a) residencias ni de alguna estructura que corra peligro. Lo que está afectando es el humo a los sectores aledaños a esta área”, detalló.

Sin embargo, indicó que al momento no han recibido información de algún caso médico relacionado al siniestro.

Sí comentó que el humo pudiera haber tenido algún efecto en el tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Sobre la causa, el capitán dijo que todavía se desconoce el origen, si habría sido por alguna causa natural o mano criminal.

Se trata de uno de varios incendios forestales que las autoridades han estado observando en momentos en que se extienden las condiciones propicias para incendios, con tiempo seco y fuertes vientos.

Desde ayer también han reportado fuegos forestales en Ponce, Toa Alta, Caguas, Juncos y Canóvanas.