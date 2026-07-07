Dos explosiones en Damasco dejan 18 heridos durante la visita de Emmanuel Macron a Siria

Damasco - Dos explosiones sacudieron Damasco el martes mientras el presidente de Francia se reunía con su homólogo sirio en una visita histórica. Al menos 18 personas resultaron heridas, según el Ministerio sirio del Interior.

Emmanuel Macron estaba dentro del palacio presidencial cuando se produjeron las explosiones, y la oficina de Macron dijo que estaba a salvo y que la reunión con el presidente sirio, Ahmad al-Sharaa, continuaba.

“Nada puede sofocar la aspiración de las mujeres y los hombres sirios de vivir en una Siria plenamente soberana, segura, pluralista y unida”, dijo Macron en una publicación en X horas después de las explosiones mortales. “Esta mañana me reuní con Siria en toda su diversidad. Vi dignidad, valentía y determinación”.

Una gran columna de humo se alzaba del sitio de la explosión cerca del hotel Four Seasons, donde según medios sirios se alojaba Macron. Imágenes difundidas ampliamente en redes sociales mostraban una furgoneta y una motocicleta en llamas y manchas de sangre en la calle en la zona en una calle concurrida cerca de la sede del Ministerio de Turismo y del Museo Nacional de Damasco.

PUBLICIDAD

Las explosiones representan un desafío para Al-Sharaa, quien llegó al poder tras liderar una insurgencia que derrocó a Bashar Assad en 2024 y puso fin al levantamiento de 14 años del país convertido en guerra civil. La familia Assad gobernó Siria con mano de hierro durante medio siglo.

Desde entonces ha trabajado para establecer un control en todo el territorio y llevar estabilidad a la Siria devastada por la guerra, atraer a minorías escépticas de su gobierno liderado por islamistas y ganar el apoyo de gobiernos occidentales que se mostraban escépticos por su pasado liderazgo del antiguo grupo Hayat Tahrir al-Sham, vinculado a Al Qaeda. Su gobierno ha prometido reforma política y económica tras décadas de gobierno autocrático.

Macron, que viajó a Siria antes de dirigirse a una cumbre de la OTAN en Ankara, es el primer líder occidental destacado en visitar el país desde que Al-Sharaa llegó al poder. El mandatario galo planeaba celebrar una conferencia de prensa conjunta con su homólogo sirio, según un funcionario francés que habló bajo condición de anonimato para hablar sobre el paradero y la seguridad de Macron.

Macron desempeñó un papel importante al impulsar a Europa y a Estados Unidos a levantar la mayoría de las sanciones contra Siria. Llegó al país el lunes por la noche con una delegación económica y tiene previsto firmar memorandos de entendimiento con su homólogo mientras el país, golpeado, intenta atraer a inversores para ayudarlo a reconstruirse tras 14 años de guerra.

En un comunicado reportado por medios estatales sirios, el Ministerio del Interior dijo que las dos explosiones en el corazón de la capital fueron causadas por artefactos explosivos, uno colocado en un contenedor de basura y el otro en un automóvil estacionado. Añadió que cuatro de los heridos eran agentes de policía y que no se reportaron muertes de inmediato.

PUBLICIDAD

Había una investigación en marcha en el lugar del ataque. Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad.

Macron llegó al país el lunes por la noche con una delegación económica y tiene previsto firmar memorandos de entendimiento con su homólogo mientras el país, golpeado, intenta atraer a inversores para ayudarlo a reconstruirse tras la guerra.

El incidente ocurre días después de que se detonara un artefacto explosivo en una cafetería cerca del Palacio de Justicia en Damasco, lo que dejó al menos 10 muertos y más de 20 heridos.

Mientras los nuevos gobernantes de Siria han lidiado con violencia que involucra a diferentes grupos en el país y trabajan para afirmar el control, la capital ha permanecido en gran medida en paz durante el periodo turbulento.

El conflicto en Siria mató a casi medio millón de personas y desplazó a millones. La infraestructura de Siria está en ruinas y, aunque otras naciones y empresas han hecho grandes promesas de inversión, el país aún necesita cientos de miles de millones de dólares para reconstruirse y sacar a millones de la pobreza.

Antes de llegar al palacio presidencial, Macron se reunió con miembros de la sociedad civil siria, aunque su oficina no dio detalles sobre quiénes.

___