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Colapsa la red eléctrica en Cuba: reportan apagón en toda la isla mientras se agotan las reservas de combustible

El combustible se ha ido agotando en toda Cuba desde enero

6 de julio de 2026 - 2:13 PM

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Varias personas se iluminan con sus teléfonos mientras juegan al dominó, al tiempo que arde en una calle de La Habana, Cuba, una hoguera provocada por los vecinos que protestaban contra los prolongados cortes de luz. (Ramon Espinosa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un apagón en toda la isla afectó a Cuba el lunes, mientras las reservas de combustible disminuyen y su red eléctrica sigue deteriorándose.

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La Unión Eléctrica, administrada por el Estado, informó del apagón en el país de 10 millones de habitantes y señaló en X que la causa está bajo investigación. El Ministerio de Energía y Minas escribió en X que ha activado protocolos para restablecer el servicio eléctrico.

El combustible se ha ido agotando en toda Cuba desde enero, cuando el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla, lo que profundizó la crisis económica y financiera que ya atraviesa. El transporte público se ha paralizado en gran medida, y las autoridades han cancelado decenas de miles de cirugías.

Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018.Raúl, junto con su hermano Fidel Castro, tuvo un papel activo en la Revolución Cubana. Fue uno de los líderes del Ejército Rebelde que, comandado por su hermano, combatió a la dictadura de Fulgencio Batista entre 1956 y 1959.La acusación alude a la decisión del gobierno de Cuba de derribar dos de los tres aviones de Hermanos al Rescate que, de acuerdo a la organización, se limitaban a buscar en el mar balseros que pudieran estar intentando exilarse en Estados Unidos.
1 / 23 | Los Castro en el tiempo: un recorrido visual por su liderazgo en Cuba. Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018. - Ismael Francisco

Cuba produce solo el 40% del combustible que necesita, mientras que los 730,000 barriles de petróleo entregados por un petrolero ruso a finales de marzo se agotaron para finales de abril.

El gobierno también ha estado racionando la electricidad con cortes intencionales que pueden prolongarse por más de 24 horas consecutivas.

Un apagón a mediados de mayo afectó a las provincias orientales, mientras que otro a mediados de marzo golpeó a toda la isla.

Tags
CubaEnergía eléctricaApagón generalEstados UnidosDonald Trump
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