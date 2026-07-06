Preocupación en el Pacífico: China lleva a cabo lanzamiento de prueba de un misil balístico

La Armada china llevó a cabo este lunes un lanzamiento de prueba de un misil balístico de largo alcance desde uno de sus submarinos de propulsión nuclear en el Pacífico Sur, un hecho poco habitual que ha suscitado protestas y preocupación entre los países de la región.

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, el misil llevaba una ojiva simulada. La última vez que China llevó a cabo una prueba de misiles en el Pacífico fue hace dos años, cuando lanzó un misil balístico intercontinental con una ojiva simulada, la primera desde 1980.

El lanzamiento de 2024 fue similar a las pruebas que Estados Unidos lleva a cabo con su propia flota de misiles balísticos, lo que los expertos interpretaron como una demostración del creciente estatus de superpotencia de China.

El lanzamiento del lunes, a las 12:01 h hora local, formaba parte de unos ejercicios anuales rutinarios, se ajustaba al derecho y la práctica internacionales y no iba dirigido contra ningún país ni objetivo, según un breve comunicado de Xinhua, difundido por el Ministerio de Defensa.

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Australia, Japón y Nueva Zelanda expresan sus críticas

La militarización de Pekín ha suscitado preocupación, y Australia, Japón y Nueva Zelanda han criticado el lanzamiento.

El Gobierno de Nueva Zelanda afirmó que había sido informado con varias horas de antelación y señaló que el misil se había lanzado hacia la Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur.

La zona se estableció mediante el Tratado de Rarotonga de 1986, que prohíbe las armas nucleares en toda la región. China ratificó los protocolos en 1987, comprometiéndose a no realizar ensayos con armas nucleares dentro de la zona ni a amenazar con utilizarlas contra los signatarios que tengan territorio en la región.

“Parece que, a pesar de nuestras preocupaciones de larga data sobre este tipo de actividades, China llevó a cabo la prueba apenas unas horas después de habernos informado”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Winston Peters, a The Associated Press en un comunicado.

El lanzamiento tuvo lugar el mismo día en que Australia y Fiyi firmaron un nuevo tratado de defensa mutua destinado a contrarrestar la influencia china en el Pacífico.

“Australia ha dejado claro a China que consideramos que esto desestabiliza la región”, declaró la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, a los periodistas en Fiyi, en respuesta a la prueba.

El Ministerio de Defensa de Japón expresó en un comunicado su preocupación por el aumento de la actividad militar de China e instó a Pekín a “reconsiderar” sus ensayos con misiles, para que los proyectiles no sobrevuelen Japón ni supongan otros riesgos para la seguridad.

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“Las actividades militares de China, unidas a su falta de transparencia, se han convertido en motivo de gran preocupación para Japón y la comunidad internacional”, declaró en Japón el secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, refiriéndose a las actividades militares de Pekín en las proximidades de Japón y al aumento de su gasto militar.

Pekín hizo caso omiso de las críticas.

“Esperamos que los países implicados eviten hacer una interpretación excesiva”, declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Un experto afirma que se trata de una señal dirigida a Estados Unidos

Esta preocupación se debe a la falta de información clara, según Drew Thompson, investigador principal de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur: “La modernización y el refuerzo militar de China se han producido sin que haya habido un aumento paralelo de la apertura y la transparencia, lo que ha generado incertidumbre sobre las intenciones de China”.

Lyle Morris, investigador principal del Centro de Análisis de China del Asia Society Policy Institute, afirmó que este lanzamiento constituía la primera prueba reconocida públicamente en la que un submarino de propulsión nuclear de la Armada china, especializado en misiles balísticos, había lanzado una ojiva simulada que había llegado tan lejos en el Pacífico.

Morris señaló que cabe destacar que, según la información disponible, Japón, Nueva Zelanda y Australia recibieron notificaciones con antelación, pero no Estados Unidos.

Según él, la prueba fue una señal dirigida a EE. UU.: «El anuncio demuestra que la disuasión nuclear de China ya no se centra únicamente en los misiles terrestres».

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China mantiene una política de “no uso en primer lugar” de armas nucleares, pero también está desarrollando activamente tecnología y armamento nucleares como parte de su estrategia a largo plazo para modernizar el Ejército Popular de Liberación.

China cuenta con una flota de seis submarinos lanzamisiles balísticos y 59 submarinos de ataque de propulsión nuclear, según la Nuclear Threat Initiative, un centro de estudios con sede en Washington.

En su último informe al Congreso sobre las capacidades militares de China, publicado a finales de 2025, el Pentágono señaló que China contaba con un arsenal estimado de unas 600 ojivas nucleares en 2024, y añadió que el Ejército Popular de Liberación (EPL) sigue en camino de disponer de más de 1.000 ojivas nucleares para 2030.

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