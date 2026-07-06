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Defensa de Anthonieska Avilés pide al Tribunal Apelativo posponer el juicio

Las abogadas buscan un “período de enfriamiento que ayude a tratar de minimizar el daño ya causado por la publicidad adversa”

6 de julio de 2026 - 3:08 PM

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La apelación de Anthonieska Aviles Cabrera surge luego de que el Tribunal de Aibonito no diera paso a la solicitud de posposición “por un término mínimo razonable de seis meses”. (yaritza.rivera@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Nota del editor: visita este sitio especial para consultar todo el contenido de la cobertura del caso de Gabriela Nicole.

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La defensa de Anthonieska Avilés Cabrera solicitó al Tribunal de Apelaciones que posponga el juicio en su contra alegando que se ha perjudicado de “publicidad adversa” sobre el caso por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito.

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones denegó la paralización de la selección del jurado, por lo que ese proceso continúa.

No obstante, el foro intermedio sí dejó pendiente para resolver en sus méritos la petición para posposición del juicio.

Asimismo, estableció el 9 de julio como fecha límite para que el Ministerio Público exprese su postura sobre el contenido del disco presentado por la defensa con la alegada publicidad excesiva, y hasta el 14 de julio para exponer su posición sobre la petición de posposición.

La apelación surge luego de que el Tribunal de Aibonito no diera paso a la solicitud de posposición “por un término mínimo razonable de seis meses”.

Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito.Allanamiento a la residencia de Elvia Cabrera.Imagen admitida como evidencia en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera. En la misma se observa a Anthonieska Avilés Cabrera.
1 / 31 | 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts. Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. - Poder Judicial

La defensa alegó que la exposición del caso ha provocado que su clienta haya sido “prejuzgada a través de todas las redes sociales”, incluyendo ser “objeto de amenazas contra su vida”.

Señaló que “hay programas de televisión y podcasts que dedican segmentos o programas enteros, casi a diario, a analizar todo lo sucedido en el caso, desde gestos y vestimenta, hasta los testimonios vertidos en sala en las distintas etapas procesales”.

Asimismo, aludió a la exposición por la autorización del Poder Judicial a la transmisión por los medios de comunicación tanto del caso contra Avilés Cabrera, como el que está en curso contra su madre, Elvia Cabrera Rivera.

“Esto anterior ha implicado que, mientras se lleva a cabo el juicio contra la Sra. Elvia Cabrera, el público ha estado —a base de dicha prueba y de manera anticipada— prejuzgando a la menor en cuestión", indicó la moción de la defensa ante el Apelativo.

En la moción se denuncia que, a través del juicio contra Cabrera Rivera, “el Estado se ha aprovechado para exponer a los potenciales candidatos a jurado en el caso” contra Avilés Cabrera y que pruebas “no podrán ser admisibles durante el juicio en el que estos potenciales candidatos a jurados estarán eventualmente participando”.

Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia.En el foro judicial se llevaba a cabo la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, una de las imputadas por el asesinato de la menor.El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.
1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel

“La publicidad en el presente caso - desde un inicio — ha sido abrumadoramente excesiva y constante, además de irremediablemente adversa a nuestra cliente. Solamente tapando el cielo con la mano se podría tratar de justificar que nuestra representada, a causa de dicha publicidad adversa, no ha visto afectados sus derechos constitucionales a una presunción de inocencia, a un debido proceso de ley y a un juicio justo ante un jurado imparcial", añadió.

La defensa propuso que, para remediar el escenario alegado, el Tribunal de Apelaciones revoque lo resuelto en Aibonito y paute el juicio para comenzar “al menos seis meses” después de que “culmine el juicio contra Cabrera Rivera, para permitir un “periodo de enfriamiento que ayude a tratar de minimizar el daño ya causado por la publicidad adversa a los derechos constitucionales básicos - tanto estatales como federales - de nuestra representada”.

En juicios separados, Avilés Cabrera y Cabrera Rivera enfrentan dos cargos, cada una, por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por uso y/o portación de un arma blanca por el crimen ocurrido en agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, en el mencionado pueblo.

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Gabriela Nicole Pratts RosarioBreaking NewsTribunal de ApelacionesAibonito
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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