Gobernadora defiende puesta en marcha del racionamiento de agua sin previo aviso

Tras sostener que el gobierno había advertido con anticipación que los niveles de los ríos que suplen agua potable estaban bajos, la gobernadora Jenniffer González justificó este lunes la puesta en marcha del plan de racionamiento en comunidades de Río Grande y Canóvanas, sin un aviso previo.

Acompañada por el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, la mandataria incluso adelantó que otros municipios podrían sumarse próximamente a las interrupciones de agua programadas.

“Nosotros hicimos una conferencia de prensa la semana pasada, temprano, un martes de la semana pasada anunciando la proyección, no solamente para esos municipios, inclusive en aquel momento hablamos de San Lorenzo. Hablamos de Juncos, hablamos de Río Grande y de otros municipios con la proyección del Centro Nacional de Meteorología. Se logró extender por gran cantidad de días en lo que se hacían unas verificaciones, pero se avisó que esto venía, era inminente que iba a haber una interrupción programada de servicios”, dijo la primera ejecutiva a preguntas de El Nuevo Día.

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El pasado 24 de junio, en conferencia de prensa junto a González Delgado y un grupo de alcaldes de la zona noreste, la gobernadora había advertido que un racionamiento de agua para Loíza y Canóvanas era “inminente”. Sin embargo, en ese momento no precisó cuándo comenzaría, ya que indicó que continuarían monitoreando el caudal del río Canóvanas, del que se abastecen ambos municipios.

No obstante, ayer la AAA anunció un plan de interrupciones programadas del servicio de agua potable para comunidades de Río Grande y Canóvanas debido a la reducción en la producción de la planta de filtración Guzmán Arriba, afectada por las condiciones de sequía que enfrenta el este de Puerto Rico.

El anuncio provocó cuestionamientos del alcalde de Río Grande, Ángel “Bori” González y del legislador Domingo Torres García.

Ante las críticas, la gobernadora insistió en que “se avisó que esto venía”.

“Era inminente que iba a haber una interrupción programada de servicios. Obviamente, se detuvo lo más que se pudo, pero se hizo un aviso desde el lunes de la semana pasada que era inminente, que esto iba a ocurrir; lo que no se tenía era la fecha de cuándo iba a comenzar. ¿Por qué? Porque queríamos que la gente se preparara con tiempo", afirmó.

“De hecho, estamos hablando hoy de Loiza, Canóvanas y Río Grande, pero de la misma manera que el lunes de la semana pasada hablamos de Juncos, San Lorenzo y otros municipios, nada quita que esto se pueda expandir a otros municipios y nosotros vamos a seguir monitoreando y no descartamos, obviamente, si no llueve, que tengamos que hacer reuniones con el Centro Nacional de Meteorología para incluir a otros municipios”, abundó.

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Por su parte, el presidente ejecutivo de la AAA respaldó las expresiones de la gobernadora y explicó que el caudal del río Guzmán ya no permitía mantener la producción de agua potable.

“Veníamos semanas anunciando que en el tercio oeste de Puerto Rico se estaba viendo un patrón de sequía. Lamentablemente, en lo que son las tomas de los ríos, los cambios son tan drásticos que no hay manera de uno poder establecer una planificación más allá, como por ejemplo, son nuestros embalses. En el caso de Guzmán Arriba, fue así. Estuvimos haciendo varios ajustes para poder mantener el servicio a la red, pero como les digo, el cambio es tan drástico en los ríos, ya del viernes para acá ya no había ajustes adicionales que pudiésemos hacer”, explicó.

El funcionario añadió que Canóvanas se podría unir próximamente a los pueblos con racionamiento de agua.

“La planta de El Yunque en Río Grande... la tenemos también bajo vigilancia. En el área más hacia el sur de El Yunque, estamos bien pendientes de lo que es la planta de Juncos Urbanos, que ese río también, como nace de El Yunque, no está habiendo lluvia en El Yunque, también se está viendo afectado en sus niveles”, destacó sobre otros pueblos que se pueden ver afectados.

“Podemos mencionar las plantas que son de las que se sirve el río Usabón en Aibonito, que también está presentando una baja considerable en sus niveles. Podemos hablar de la planta de La Plata en Aibonito, que también presenta niveles bajos. La planta de Comerío Urbana, que también el río está marcando niveles bajos. En el área de San Lorenzo, la planta de Jaguar también está presentando niveles bajos ya”, continuó.