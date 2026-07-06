Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
6 de julio de 2026
89°Bruma
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

LUMA Energy advierte sobre posibles apagones esta noche por “relevos de carga”

El consorcio informó que la situación se debe a la deficiencia de generación de energía

6 de julio de 2026 - 1:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una unidad de Costa Sur y dos de Aguirre salieron de servicio ayer, domingo. (Ramon "Tonito" Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El consorcio LUMA Energy informó, en la tarde del lunes, que durante la noche podría haber apagones por falta de generación de energía, algo que está a cargo de la compañía GeneraPR.

RELACIONADAS

“Existe alta probabilidad de relevos de carga por falta de generación esta tarde/noche”, sostuvo el consorcio en declaraciones escritas.

Agregó que, en la noche del domingo, a eso de las 9:30 p.m., salieron de funciones las unidades “Costa Sur 6, Aguirre 1 y 2, operadas por GENERAPR” y que hoy “siguen fuera de servicio”.

Puerto Rico, con su alta vegetación y abundante vida silvestre, enfrenta un reto constante: interrupciones de servicio que afectan a miles de clientes cuando animales entran en contacto con equipos energizados en subestaciones y líneas de transmisión.LUMA Energy asegura que los trabajos de mantenimiento preventivo y la instalación de protectores de vida silvestre ya muestran resultados en el sistema.Al momento, el sistema tiene 58% de los interruptores de distribución fuera de ciclo, 62% de los transformadores con mantenimiento vencido, 48% de los interruptores de transmisión fuera de ciclo y 66% de los “tap chargers” fuera de mantenimiento.
1 / 14 | ¿Cuál es la estrategia de LUMA Energy para reducir las interrupciones de luz causadas por animales?. Puerto Rico, con su alta vegetación y abundante vida silvestre, enfrenta un reto constante: interrupciones de servicio que afectan a miles de clientes cuando animales entran en contacto con equipos energizados en subestaciones y líneas de transmisión. - Xavier Araújo

“Aunque es posible que entre alguna unidad adicional, el pronóstico muestra deficiencia de sobre 250 megavatios a esta hora”, detalló LUMA Energy.

“Hemos activado el programa CBESS que permite incorporar carga de las baterías de los clientes a la red, pero no va a ser suficiente para cubrir toda la demanda de las horas pico entre 5:30 p.m. y 9:30 p.m.”, acotó.

Tags
ApagónLUMAGenera PR
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 6 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: