LUMA Energy advierte sobre posibles apagones esta noche por “relevos de carga”

1 / 14 ¿Cuál es la estrategia de LUMA Energy para reducir las interrupciones de luz causadas por animales?

Puerto Rico, con su alta vegetación y abundante vida silvestre, enfrenta un reto constante: interrupciones de servicio que afectan a miles de clientes cuando animales entran en contacto con equipos energizados en subestaciones y líneas de transmisión.

Xavier Araújo