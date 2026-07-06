LUMA Energy advierte sobre posibles apagones esta noche por “relevos de carga”
El consorcio informó que la situación se debe a la deficiencia de generación de energía
6 de julio de 2026 - 1:15 PM
6 de julio de 2026 - 1:15 PM
El consorcio LUMA Energy informó, en la tarde del lunes, que durante la noche podría haber apagones por falta de generación de energía, algo que está a cargo de la compañía GeneraPR.
“Existe alta probabilidad de relevos de carga por falta de generación esta tarde/noche”, sostuvo el consorcio en declaraciones escritas.
Agregó que, en la noche del domingo, a eso de las 9:30 p.m., salieron de funciones las unidades “Costa Sur 6, Aguirre 1 y 2, operadas por GENERAPR” y que hoy “siguen fuera de servicio”.
“Aunque es posible que entre alguna unidad adicional, el pronóstico muestra deficiencia de sobre 250 megavatios a esta hora”, detalló LUMA Energy.
“Hemos activado el programa CBESS que permite incorporar carga de las baterías de los clientes a la red, pero no va a ser suficiente para cubrir toda la demanda de las horas pico entre 5:30 p.m. y 9:30 p.m.”, acotó.
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