Miles de clientes sin luz: LUMA alerta sobre relevos de carga

LUMA Energy informó en la noche del domingo que se realizan relevos de carga en distintas partes de Puerto Rico debido a deficiencias en la generación provocadas por la salida abrupta de una unidad de Genera PR.

En una publicación en sus redes sociales, la empresa indicó que, como resultado de la situación, algunos clientes podrían experimentar interrupciones en el servicio eléctrico.

“Hay relevos de carga debido a deficiencias en la generación. Se están produciendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación por la salida abrupta de una unidad de Genera Puerto Rico. Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones en el servicio. Aunque no somos responsables de la generación, seguimos en comunicación constante con las empresas generatrices para minimizar el impacto en los clientes“, lee el mensaje publicado en la cuenta oficial de Facebook de la empresa.

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De momento, Luma Energy no identificó cuál unidad generatriz salió de operación, las zonas que podrían verse afectadas y tampoco hasta cuándo se extenderían los relevos de carga.

Al momento del aviso, el portal de LUMA reflejaba que las regiones con mayor cantidad de clientes sin servicio eran San Juan, con 19,556; Carolina, con 14,199; Arecibo, con 12,888; y Ponce, con 12,022 abonados afectados.