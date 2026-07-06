Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miles de clientes sin luz: LUMA alerta sobre relevos de carga

La empresa indicó que la salida abrupta de una unidad de Genera PR provocó deficiencias en la generación

6 de julio de 2026 - 10:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El portal de LUMA refleja que las regiones más afectadas son San Juan, Carolina y Ponce. (Ramon "Tonito" Zayas)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

LUMA Energy informó en la noche del domingo que se realizan relevos de carga en distintas partes de Puerto Rico debido a deficiencias en la generación provocadas por la salida abrupta de una unidad de Genera PR.

RELACIONADAS

En una publicación en sus redes sociales, la empresa indicó que, como resultado de la situación, algunos clientes podrían experimentar interrupciones en el servicio eléctrico.

“Hay relevos de carga debido a deficiencias en la generación. Se están produciendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación por la salida abrupta de una unidad de Genera Puerto Rico. Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones en el servicio. Aunque no somos responsables de la generación, seguimos en comunicación constante con las empresas generatrices para minimizar el impacto en los clientes“, lee el mensaje publicado en la cuenta oficial de Facebook de la empresa.

De momento, Luma Energy no identificó cuál unidad generatriz salió de operación, las zonas que podrían verse afectadas y tampoco hasta cuándo se extenderían los relevos de carga.

Al momento del aviso, el portal de LUMA reflejaba que las regiones con mayor cantidad de clientes sin servicio eran San Juan, con 19,556; Carolina, con 14,199; Arecibo, con 12,888; y Ponce, con 12,022 abonados afectados.

Esto para un total de 58,665 abonados sin el servicio pasadas las 10:00 de la noche del domingo.

Tags
LUMALUMA EnergyGenera PRBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 5 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: