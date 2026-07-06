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Policía diligenciará allanamientos en caso de la enfermera asesinada en Caguas

Buscará evidencia solicitada por la Fiscalía tras el feminicidio de Jennifer M. Torres Castro, de 36 años y madre de dos menores

6 de julio de 2026 - 12:03 PM

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Un hombre de 67 años fue detenido como “persona de interés” con relación a la muerte de una mujer en Caguas.Según el Departamento de Corrección y Rehabilitación, Carlos Manuel Estefano Pino fue arrestado en los alrededores de los Outlets de Barceloneta.Momento en que Estefano Pino fue detenido.
1 / 6 | Policía diligenciará allanamientos en caso de la enfermera asesinada en Caguas. Un hombre de 67 años fue detenido como “persona de interés” con relación a la muerte de una mujer en Caguas. - Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía llevará a cabo a allanamientos como parte de la investigación tras el asesinato de la enfermera Jennifer M. Torres Castro, de 36 años y madre de dos menores, en Caguas.

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Así lo informó en una conferencia de prensa de la Uniformada el coronel Manuel de Jesús, superintendente auxiliar de investigaciones criminales de la Policía de Puerto Rico, al indicar que buscarán evidencia adicional previo a llevar el caso caso a un tribunal.

“La Fiscalía de Caguas se está asegurando de tener todos los elementos para la radicación de cargos”, sostuvo De Jesús. “Tan pronto se hagamos los allanamientos, la fiscalía estaría en posición para radicar los casos”.

Durante la conferencia, a media mañana , el oficial detalló que ya estaban gestionando las órdenes judiciales para realizar los allanamientos hoy mismo.

Por otro feminicidio: así arrestaron a convicto sospechoso de nuevo asesinato

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Carlos Manuel Estefano Pino es sospechoso del asesinato de la enfermera Jenniffer Marie Torres Castro, en Caguas.

Ante la pregunta sobre si radicarán cargos contra el hombre detenido la semana pasada, el coronel manifestó que “tan pronto la Fiscalía lo decida, así esperamos que sea”.

Según la Policía, la muerte de la enfermera fue clasificada como asesinato luego de la evaluación del Instituto de Ciencias Forenses, que encontró que la víctima presentaba hematomas en el rostro.

Inicialmente, el caso fue reportado como una muerte “sin causa determinada”.

Días después, las autoridades detuvieron a Carlos Manuel Estefano Pino, de 67 años, quien se encontraba en libertad bajo palabra con relación a otro feminicidio.

Aunque todavía esperaban por los resultados de la autopsia y la determinación de la causa de muerte, la investigación de la Policía ya apuntaba a un posible vínculo de Estefano Pino con el caso.

“Desde el primer momento se trabajó como un feminicidio”, apuntó De Jesús.

Con relación al vínculo de Estefano Pino con el feminicidio, De Jesús no fue específico, pero dijo que “se están haciendo unos análisis de unos hallazgos. Tan pronto estén disponibles, estaremos en la posición de confirmar que esta fue la persona”.

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La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsfeminicidioJoseph González
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