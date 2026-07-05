Policía confirma que muerte de enfermera en Caguas fue un asesinato

La Policía reclasificó este domingo como un asesinato el caso de Jennifer M. Torres Castro, luego que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) certificara que la enfermera de 36 años, hallada sin vida en su hogar en Caguas, fue víctima de un crimen violento, por el que fue detenido -como persona de interés- Carlos Manuel Estefano Pino.

“Luego de ser analizado el cuerpo de Torres Castro en el Instituto de Ciencias Forenses, la patóloga forense Paola Luna García certificó que la causa de muerte fue de forma violenta”, consignó la Uniformada este domingo, al ampliar el informe preliminar sobre los hechos.

El Nuevo Día se comunicó con el Departamento de Justicia para conocer si procederían con la radicación de cargos, pero al momento de esta publicación no hubo respuesta.

Inicialmente, la Policía reportó el caso como una muerte “sin causa determinada”. Los hechos ocurrieron en una residencia ubicada en el barrio Río Cañas, sector Quebrada Arenas, en Caguas, donde fue hallado el cuerpo sin vida de Torres Castro, quien era madre de dos hijas, de 10 y 12 años.

PUBLICIDAD

Tras el incidente, oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) detuvieron a Estefano Pino, de 67 años, quien fue liberado, en 2018, por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), cuando le faltaban por cumplir 85 años de su sentencia por el asesinato de una joven de 22 años en 1990.

El presidente de la JLBP, Samuel Silva Rosas, compartió el miércoles con El Nuevo Día que habían ordenado el arresto del hombre tras ser “sospechoso de un asesinato”, a pesar de que cumplía con el plan de ajustes, iba a sus vistas anuales y no se había presentado ninguna querella en su contra.

“Fue arrestado, y eso conlleva un proceso de revocación de la libertad. Ahora, lo traen y se da la vista sumaria, inicial y final, para evaluar si se le continúa concediendo ese privilegio”, detalló, entonces, Silva Rosas.