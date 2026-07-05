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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía confirma que muerte de enfermera en Caguas fue un asesinato

Todavía está por definirse cuándo el Departamento de Justicia procedería con la radicación de cargos

5 de julio de 2026 - 5:12 PM

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De acuerdo con la Policía, luego de la autopsía, una patóloga del ICF "certificó que la causa de muerte fue de forma violenta". (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

La Policía reclasificó este domingo como un asesinato el caso de Jennifer M. Torres Castro, luego que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) certificara que la enfermera de 36 años, hallada sin vida en su hogar en Caguas, fue víctima de un crimen violento, por el que fue detenido -como persona de interés- Carlos Manuel Estefano Pino.

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“Luego de ser analizado el cuerpo de Torres Castro en el Instituto de Ciencias Forenses, la patóloga forense Paola Luna García certificó que la causa de muerte fue de forma violenta”, consignó la Uniformada este domingo, al ampliar el informe preliminar sobre los hechos.

El Nuevo Día se comunicó con el Departamento de Justicia para conocer si procederían con la radicación de cargos, pero al momento de esta publicación no hubo respuesta.

Inicialmente, la Policía reportó el caso como una muerte “sin causa determinada”. Los hechos ocurrieron en una residencia ubicada en el barrio Río Cañas, sector Quebrada Arenas, en Caguas, donde fue hallado el cuerpo sin vida de Torres Castro, quien era madre de dos hijas, de 10 y 12 años.

Tras el incidente, oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) detuvieron a Estefano Pino, de 67 años, quien fue liberado, en 2018, por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), cuando le faltaban por cumplir 85 años de su sentencia por el asesinato de una joven de 22 años en 1990.

El presidente de la JLBP, Samuel Silva Rosas, compartió el miércoles con El Nuevo Día que habían ordenado el arresto del hombre tras ser “sospechoso de un asesinato”, a pesar de que cumplía con el plan de ajustes, iba a sus vistas anuales y no se había presentado ninguna querella en su contra.

“Fue arrestado, y eso conlleva un proceso de revocación de la libertad. Ahora, lo traen y se da la vista sumaria, inicial y final, para evaluar si se le continúa concediendo ese privilegio”, detalló, entonces, Silva Rosas.

La familia de la mujer ha negado que mantuviera una relación con Torres Castro.

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Departamento de JusticiaJunta de Libertad Bajo PalabrafeminicidioPolicía de Puerto RicoDepartamento de Corrección y Rehabilitaciónviolencia machista
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Leysa Caro González
Leysa Caro GonzálezArrow Icon
Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
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