Secretaria de Estado llega a Venezuela con la tarea de supervisar la entrega de ayuda desde Puerto Rico

Un día después de participar junto a la gobernadora Jenniffer González y otros líderes del Partido Nuevo Progresista de la conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, llegó este domingo a Venezuela para supervisar la entrega de la ayuda humanitaria enviada desde Puerto Rico a las comunidades afectadas por los terremotos que sacudieron el país sudamericano.

Como parte de su agenda y según indicó el Departamento de Estado, la funcionaria se reunió con el director ejecutivo de Cáritas Puerto Rico, el padre Enrique “Kike” Camacho, quien coordina la distribución de los suministros junto con Cáritas Venezuela para que lleguen a las comunidades con mayores necesidades.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, informó que este domingo despegó otro avión con parte de los artículos recolectados en los centros de acopio habilitados en la isla.

“Este avión va más dirigido a equipo de rescate, linternas, casetas de acampar, medicamentos de venta libre, kits de primeros auxilios, linternas, casetas de campaña, pañales desechables, leche, sábanas, ropa, calzado, y otros artículos de primera necesidad”, dijo.

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En tanto, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, expuso que las ayudas salen en coordinación con el Departamento de Estado federal, que se encuentra en Venezuela “que son los que van recibiendo el requerimiento del Régimen Venezolano y lo van compartiendo a través de la nación para que ponerle prioridad a lo que está necesitando el gobierno local”.

La Fortaleza indicó que durante los próximos días continuarán saliendo nuevos vuelos con asistencia humanitaria como parte de la respuesta coordinada entre el gobierno, organizaciones sin fines de lucro y el sector privado.

El pasado miércoles llegó a Venezuela el primer cargamento enviado desde Puerto Rico y Cáritas Puerto Rico confirmó que los suministros fueron recibidos por la sede de la ONG en ese país para comenzar su distribución entre los damnificados.

A ese esfuerzo también se sumó el cantante Bad Bunny, cuyo donativo de unas 42,000 libras de suministros arribó a Venezuela el viernes. La presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, agradeció públicamente la ayuda enviada por el artista puertorriqueño, quien días antes había expresado su solidaridad con el pueblo venezolano durante un concierto en Londres.

Cabe destacar que el centro de acopio establecido en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, en Guaynabo, permanecerá abierto hasta mañana, lunes, desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.para continuar recibiendo donaciones destinadas a los sobrevivientes de los terremotos.

Sugieren que Mellado no siguió los canales para ayuda humanitaria

Mientras que sobre el viaje del exsecretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, en función de médico humanitario para asistir a los afectados por los sismos, La Fortaleza sugirió que no se siguieron los canales oficiales para entrar a Venezuela.

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“No sabemos que trámites, él utilizó y se respeta a las personas civiles poder intentarlo, pero allá hay unas limitaciones”, comentó Peña Payano.

Mientras que Garffer afirmó que el “Régimen Venezolano ha sido claro desde el día uno, de que ellos no necesitan ninguna ayuda médica”.

“Así se lo han expresado al Departamento de Estado federal. Creo que el mensaje es claro por parte de ellos, los equipos médicos que han llegado a brindar ayuda médica han entrado a través del Departamento de Estado de Estados Unidos. (...) Así que por más dadivoso, que uno quiera y los médicos que juran ayudar a las personas, pero si entras a una zona gris y un gobierno conflicto con el gobierno de Estados Unidos, es algo que no me gustaría ponerme en medio de eso. Aquí a la disposición para dar los mejores consejos”, agregó Garffer.

Este domingo, Mellado se encontraba en la ciudad de Bogotá, en Colombia.