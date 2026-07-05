DRNA evalúa movilizar equipo a Culebra por acumulación extrema de sargazo

El subsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Nelson Cruz, no descartó la movilización a Culebra de equipo especializado que ayude en la remoción del sargazo que se ha acumulado en diversos puntos de la isla municipio.

La situación no solo ha provocado la descomposición del material orgánico y la mortandad de peces, sino que también ha creado malestar entre los propietarios de hospederías a corto plazo, quienes, ante la crisis, se vieron imposibilitados de alquilar sus espacios durante uno de los fines de semana festivos más concurridos.

“Creo que lo hemos manejado de manera responsable y, de continuar la entrada de sargazo, el secretario (Waldemar Quiles) estará visitando la isla municipio para hacer un vuelo de reconocimiento y tomar medidas directamente y movilizar el equipo que sea necesario”, indicó Cruz en entrevista telefónica.

El alcalde de Culebra, Edilberto “Junito” Romero, dijo que la “situación más difícil” se está reportando en el área de Ensenada Honda. “Es bien complicada la situación, sobretodo, en esa bahía... ha estado entrando tanto y tanto sargazo, que es increíble, y está afectando porque se ha empezado a descomponer”, expuso el ejecutivo municipal.

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Actualmente, explicó Cruz, el DRNA cuenta con cuatro máquinas excavadoras de brazo largo -conocidas como las sargaceras- que recogen el material vegetal en una canasta para removerla, así como con otros dos tractores que realizan un trabajo similar pero a menor escala. Este equipo está distribuido en diferentes municipios.

La zona más afectada en Culebra por la presencia del sargazo es Ensenada Honda. (Suministrada)

“Hemos estado trabajando en equipo para atender el asunto de las embarcaciones por ser un issue de seguridad. Este tipo de alga se introduce en el sistema de propulsión de las embarcaciones y provocan situaciones en alta mar. Este fin de semana, tuvimos que hacer rescates en Salinas y Ponce por esta situación”, mencionó Cruz, al agragar que visitó el área de Ceiba y Las Croabas, en Fajardo.

En el caso de Las Croabas, dijo que esperan remover el material esta misma semana. El sargazo, aseguró, mientras más compactado está, más fácil es su disposición.

El subsecretario comentó que estos pasados días se han dedicado, mayormente, a orientar a turistas y residentes en Culebra. “El espacio (para mover maquinaria) era limitado porque había mucho equipo de comerciantes y residentes moviéndose”, mencionó.

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), el sargazo es un tipo de alga marrón flotante que si bien provee alimento, protección, y hábitat a muchas especies marinas, su acumulación en la orilla afecta el medioambiente y el turismo.

Este fin de semana, a través de comunicaciones escritas, la representante del Partido Popular Democrático (PPD), Swanny Vargas, denunció que la situación ha provocado la descomposición de material orgánico y reportes de una significativa mortandad de peces y otra fauna marina, principalmente en Ensenada Honda.

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Con la denuncia, la legisladora le cursó también una petición al DRNA para que realice una inspección y evaluación técnica inmediata de las condiciones ambientales del área, incluyendo análisis de la calidad del agua y una evaluación de la mortandad de fauna marina reportada.

De igual forma, pidió que el material removido y los organismos marinos muertos sean dispuestos conforme a los protocolos ambientales vigentes para evitar mayores riesgos de contaminación o problemas sanitarios. Al respecto, Cruz dijo que el alcalde culebrense identificó un terreno para la disposición de material en el vertedero.