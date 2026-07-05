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Más de 10,700 personas permanecen en 79 campamentos tras terremotos en Venezuela

La mayor cantidad de los refugiados son de La Guaira, el área más devastada por los sismos hace 11 días

5 de julio de 2026 - 2:22 PM

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Personas eligen ropa donada para los damnificados por los terremotos en un complejo deportivo en La Guaira, Venezuela. (Ariana Cubillos)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Caracas - Un total de 10,702 personas se encuentran alojadas en 79 campamentos transitorios que fueron habilitados tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, informó este domingo el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, en su canal de Telegram.

El reporte detalla que la infraestructura de emergencia cuenta con una capacidad instalada de 14,599 plazas, lo que deja un margen de disponibilidad para seguir atendiendo a la población afectada.

El estado más devastado por los terremotos, La Guaira, registra la mayor concentración de ciudadanos bajo resguardo, con 6,655 personas distribuidas en 20 campamentos. De estos centros, el Gobierno aseguró que 11 se encuentran en “proceso de ampliación”.

Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira. Una foto aérea muestra un edificio destruido en La Guaira, la zona más afectada por los sismos. Un grupo de personas afectadas espera por la ayuda humanitaria que va llegando al país.
1 / 20 | En imágenes: hospitales al límite y brotes de enfermedades infecciosas en Venezuela. Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira. - Ariana Cubillos

Por su parte, en Caracas, la capital del país, se han activado 37 campamentos transitorios que cuentan con una capacidad total de 8,078 plazas, de las cuales 3,234 están ocupadas por los afectados.

En el estado de Miranda (norte, cercano a Caracas), se mantienen operativos 22 campamentos con una capacidad instalada para 1,787 plazas, albergando de momento a 813 personas.

“Gracias al esfuerzo articulado entre el Gobierno nacional, organismos internacionales, sectores privados y la comunidad, estamos acondicionando cada instalación para garantizar espacios dignos a las familias”, subrayó el ministro de Educación.

Una rescatista abraza a una mujer durante la jornada de búsqueda por los terremotos en Venezuela, este viernes en Caraballeda, La Guaira, Venezuela. Personas hacen filas para recibir ayuda humanitaria tras el doble terremoto del 24 de junio, este viernes en Caraballeda, La Guaira (Venezuela).La perra de la Unidad Canina de los bomberos del Ayuntamiento de Alicante, Nala, que ha viajado hasta Venezuela para buscar supervivientes en la zona cero del doble terremoto, junto a su guía Rafa Arnau y un equipo de búsqueda y rescate de la asociación de voluntarios GEA.
1 / 18 | FOTOS: Desgarradoras imágenes de Venezuela a más de una semana de los terremotos. Una rescatista abraza a una mujer durante la jornada de búsqueda por los terremotos en Venezuela, este viernes en Caraballeda, La Guaira, Venezuela. - MIGUEL GUTIERREZ MIGUEL GUTIÉRREZ

Tras 11 días del doble terremoto que sacudió Venezuela, las labores se concentran este domingo en la remoción de escombros de los edificios colapsados en La Guaira, mientras las operaciones de búsqueda y rescate disminuyen a medida que pasan los días.

Hasta ahora, al menos 2,954 personas han fallecido y 16,592 han resultado heridas, según el último reporte del Gobierno, que sigue sin actualizar la cifra de desaparecidos, que se mantiene en 157 desde el pasado 25 de junio.

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VenezuelaTerremotos
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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