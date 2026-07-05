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Atribuyen 19 muertes en Nueva Jersey a ola de calor

En otras regiones de Estados Unidos, casi un millón de casas y negocios se habían quedado sin luz a causa de tormentas fuertes

5 de julio de 2026 - 2:48 PM

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El estado de Nueva Jersey considera que ha sido el periodo más caluroso en más de 14 años. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Diecinueve muertes en Nueva Jersey han sido atribuidas a la ola de calor, mientras las altas temperaturas en la región dan paso a fuertes tormentas que han dejado sin electricidad a cerca de un millón de hogares y negocios.

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Funcionarios de Nueva Jersey manifestaron el sábado que a partir del jueves comenzaron a ver aparentes muertes relacionadas con el calor, y que la mayoría ocurrieron en las zonas central y norte del estado.

“Lamentablemente, muchas de estas personas fueron encontradas en viviendas sin aire acondicionado”, declaró el comisionado estatal de Salud, el doctor Raynard Washington, a los periodistas el sábado. “Unas pocas estaban fuera de sus residencias, algunas en la calle e incluso algunas en autos estacionados”.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, calificó el clima actual como “el periodo más caluroso que hemos visto en más de 14 años”.

“El calor nos está afectando a todos, no solo a los adultos mayores, no solo a quienes tienen afecciones de salud subyacentes; personas de todas las edades”, indicó Sherrill.

El Aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, estableció un nuevo récord de 104 grados Fahrenheit el jueves, superando el récord anterior de 101 fijado en 1966, según Bryan Jackson, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Trenton, Nueva Jersey, alcanzó 101, lo que rompió el récord de 100 establecido en 1901. La máxima del jueves en Newark fue 105.

Jackson explicó que las cúpulas de calor pueden ser peligrosas y combinan temperaturas muy altas con mucha humedad.

“En muchos casos también hubo sol directo”, señaló. “Fue implacable. Fueron varios días. Tampoco refrescó tanto durante la noche. La mínima del viernes por la mañana en Atlantic City fue de 80. El cuerpo no puede recuperarse igual de bien. Se acumula durante varios días y hay demasiado estrés adicional sobre el organismo”.

La organización ambiental Desarrollo Regenerativo de Comunidades Caribeñas (CRCD, en inglés) presentó los resultados del monitoreo comunitario de calor extremo realizado en varios municipios del suroeste de Puerto Rico, revelando hallazgos clave sobre cómo las altas temperaturas están afectando a las comunidades.Como parte de la segunda edición del evento Árboles Contra el Calentón, realizado en el Centro Comunal Ramírez de Arellano en Mayagüez, se presentaron las conclusiones principales del estudio. Yasiel Figueroa, gerente del proyecto U-TREE PR de CRCD y responsable del monitoreo (cuarto desde la izquierda en la foto), explicó que estos resultados son importantes porque “nos sirven como una herramienta de planificación y priorización para identificar dónde hacen falta más árboles y más sombra”.
1 / 10 | Islas de calor en el suroeste de Puerto Rico: lo que encontró el monitoreo comunitario. La organización ambiental Desarrollo Regenerativo de Comunidades Caribeñas (CRCD, en inglés) presentó los resultados del monitoreo comunitario de calor extremo realizado en varios municipios del suroeste de Puerto Rico, revelando hallazgos clave sobre cómo las altas temperaturas están afectando a las comunidades. - Suministrada

Pero cuando el calor se desplazó hacia el este y bajó un poco las temperaturas, llegaron fuertes tormentas con vientos intensos que derribaron postes de servicios públicos y partieron árboles, haciendo que sus troncos y ramas cayeran sobre las líneas eléctricas.

Cerca de 900,000 clientes de servicios públicos en partes del centro, el este y el sur de Estados Unidos estaban sin electricidad a primera hora de la tarde del domingo, según PowerOutage.com.

Más de 223,000 clientes en Michigan y cerca de 170,000 en Pensilvania habían perdido el suministro eléctrico.

PPL Electric informó que 121,417 locales estaban sin electricidad la mañana del domingo, incluidos unos 47,000 en el área de Harrisburg, Pensilvania.

Central Hudson, en el estado de Nueva York, reportó que el domingo tenía más de 430 avisos de cables caídos. La empresa de servicios públicos indicó que unos 50,000 clientes se vieron afectados por la tormenta y que alrededor de 650 aún seguían sin electricidad el domingo.

Amanda Vesper estaba acostando a sus hijos el viernes por la noche cuando pasó la primera tormenta por el área de Detroit y le cortó la luz.

“No parecía tan terrible. Se puso bastante ventoso”, expresó Vesper, de 40 años y residente de Commerce Township.

Hasta el final de la mañana del domingo, la electricidad seguía cortada.

“Hemos estado yendo y viniendo entre un hotel y nuestra casa porque allí tenemos perros”, sostuvo. “De verdad no podemos quedarnos allí. Tengo un niño pequeño con autismo. Nuestro pozo funciona con una bomba eléctrica”.

El apagón también arruinó la celebración familiar del 4 de julio.

“Habíamos planeado recibir gente en la casa, pero tuvimos que cancelar”, apuntó Vesper. “Fui a hacer compras. Espero que mi congelador aguante”.

Jackson, del Centro de Predicción Meteorológica, dijo que el domingo habrá fuertes tormentas eléctricas en el área de Cleveland y sus alrededores. Luego esas tormentas se desplazarán hacia el este y avanzarán hacia Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York —donde existe la posibilidad de inundaciones repentinas—, añadió.

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Calor extremoNueva JerseyEstados Unidos
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