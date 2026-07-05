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“Temporada atípica” propicia incendios forestales alrededor de la isla

Según datos del Cuerpo de Bomberos, ya han ocurrido más fuegos de este tipo que los registrados en 2025

5 de julio de 2026 - 3:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año, se han registrado 1,153 incendios forestales, según datos del Negociado del Cuerpo de Bomberos. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

En lo que va de año, y comparado con el 2025 para la misma fecha, se han registrado 89 incendios forestales más, precisó este domingo el comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Josué Piñeiro Torres, quien exhortó a tomar medidas para evitar los siniestros.

“El Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico continúa respondiendo a incendios forestales durante esta temporada atípica. Nuestros bomberos forestales se mantienen atentos y están preparados para atender la emergencia en cualquier punto de la isla. Las zonas más propensas a estos incendios son el área sur y el área oeste”, indicó el bombero, en conferencia de prensa, en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

Identificó como tres factores que causan estos incendios el calor, la sequía y una mayor cantidad de vientos.

Las condiciones de calor, sequía y viento son las que aumentan el riesgo de estos fuegos forestales. Nuestro personal trabaja con un equipo especializado para controlar y extinguir estos incendios”, indicó Piñeiro Torres.

El líder de los bomberos detalló que, hasta este domingo, habían atendido 1,153 incendios forestales.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado.El incremento ocurre en momentos en que sectores de la isla registran condiciones atípicamente secas, con áreas bajo sequía moderada y severa, particularmente en zonas del sur, una de las regiones donde históricamente se reportan más incendios forestales.Se han observado puntos calientes en municipios como Salinas, Juana Díaz, Coamo, Lajas y Cabo Rojo, zonas que suelen figurar entre las más secas de la isla.
1 / 6 | Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico. El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. - Suministrada

“El año pasado, a estas mismas fechas, se habían atendido 1,024 de estos incendios, para una diferencia de 89 incendios”, detalló.

“Para el 2024, se atendieron todo el año 1,681 incendios forestales y, para el 2025, 1,540. Es decir, ya vamos por 1,113, entendemos que podemos superar esa cifra. Tenemos constante coordinación con las agencias de respuesta estatal y municipal, lo que fortalece la protección para nuestras comunidades y recursos naturales”, enfatizó el funcionario.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos cuenta con 54 bomberos especializados, en seis brigadas, para atender fuegos forestales en Juncos, Ponce, Guánica, Lajas, Cabo Rojo y Camuy. Sin embargo, Piñeiro Torres dijo que todos los bomberos están preparados para atender este tipo de siniestro.

Exhortó a la ciudadanía a no propiciar los incendios forestales mediante acciones intencionales o negligentes. “Algunas de las recomendaciones para reducir estos riesgos son no comenzar incendios, la quema es ilegal, la quema abierta en campos abiertos es ilegal. Personas que cocinan en fogón, una vez terminen de preparar estos alimentos, asegúrense de que apaguen bien el fuego. No tengan materiales combustibles alrededor de estas fogatas”, precisó.

“Estar siempre pendientes mientras cocinan o hacen estos alimentos al aire libre. A los fumadores, por favor, no tiren o arrojen sus colillas de cigarrillo. Manténganlos alrededor de su residencia, libres de maleza, libres de este pasto alto que crece al lado de la residencia. Manténganlas limpias”, abundó.

Tags
Bomberos de Puerto RicoFuegoCalor extremo
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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