“Temporada atípica” propicia incendios forestales alrededor de la isla

En lo que va de año, y comparado con el 2025 para la misma fecha, se han registrado 89 incendios forestales más, precisó este domingo el comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Josué Piñeiro Torres, quien exhortó a tomar medidas para evitar los siniestros.

“El Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico continúa respondiendo a incendios forestales durante esta temporada atípica. Nuestros bomberos forestales se mantienen atentos y están preparados para atender la emergencia en cualquier punto de la isla. Las zonas más propensas a estos incendios son el área sur y el área oeste”, indicó el bombero, en conferencia de prensa, en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

Identificó como tres factores que causan estos incendios el calor, la sequía y una mayor cantidad de vientos.

“Las condiciones de calor, sequía y viento son las que aumentan el riesgo de estos fuegos forestales. Nuestro personal trabaja con un equipo especializado para controlar y extinguir estos incendios”, indicó Piñeiro Torres.

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El líder de los bomberos detalló que, hasta este domingo, habían atendido 1,153 incendios forestales.

1 / 6 | Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico. El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. - Suministrada 1 / 6 Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. Suministrada Compartir

“El año pasado, a estas mismas fechas, se habían atendido 1,024 de estos incendios, para una diferencia de 89 incendios”, detalló.

“Para el 2024, se atendieron todo el año 1,681 incendios forestales y, para el 2025, 1,540. Es decir, ya vamos por 1,113, entendemos que podemos superar esa cifra. Tenemos constante coordinación con las agencias de respuesta estatal y municipal, lo que fortalece la protección para nuestras comunidades y recursos naturales”, enfatizó el funcionario.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos cuenta con 54 bomberos especializados, en seis brigadas, para atender fuegos forestales en Juncos, Ponce, Guánica, Lajas, Cabo Rojo y Camuy. Sin embargo, Piñeiro Torres dijo que todos los bomberos están preparados para atender este tipo de siniestro.

Exhortó a la ciudadanía a no propiciar los incendios forestales mediante acciones intencionales o negligentes. “Algunas de las recomendaciones para reducir estos riesgos son no comenzar incendios, la quema es ilegal, la quema abierta en campos abiertos es ilegal. Personas que cocinan en fogón, una vez terminen de preparar estos alimentos, asegúrense de que apaguen bien el fuego. No tengan materiales combustibles alrededor de estas fogatas”, precisó.