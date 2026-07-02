El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado.

1 / 6 Incendios forestales mantienen activos a los bomberos: ¿cuántos han atendido en 2026?

Incendios forestales mantienen activos a los bomberos: ¿cuántos han atendido en 2026?. El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado.

1 / 6 | Incendios forestales mantienen activos a los bomberos: ¿cuántos han atendido en 2026?. El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. - Suministrada

En medio de días marcados por calor intenso, falta de lluvia y condiciones cada vez más secas en varios puntos de Puerto Rico, el Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido más de mil incendios forestales en lo que va del año.

El comisionado del Cuerpo de Bomberos, Josué Iván Piñero Torres, precisó, en entrevista con El Nuevo Día, que las estaciones han atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado.

El incremento ocurre en momentos en que sectores de la isla registran condiciones atípicamente secas, con áreas bajo sequía moderada y/o severa, particularmente en zonas del sur donde, históricamente, se reportan más incendios forestales.

“Lo que es el área sur y el área oeste es donde siempre se han reportado este tipo de incendios forestales”, indicó Piñero Torres, al mencionar municipios como Mayagüez, Sabana Grande, Añasco, Cabo Rojo y Salinas.

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“La falta de lluvia y el exceso de calor ha sido un factor”, sostuvo el comisionado.

Además de las condiciones del tiempo, Piñero Torres señaló que muchos de estos fuegos están relacionados con actividad humana.

1 / 6 | Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico. El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. - Suministrada 1 / 6 Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. Suministrada Compartir

“Si las personas inician incendios, los dejan desatendidos o están limpiando los terrenos quemando basura, esto se les va de proporción. Eso es lo que hace que empiecen estos incendios forestales”, explicó.

El funcionario también advirtió que las colillas de cigarrillo arrojadas desde vehículos continúan provocando fuegos en áreas de vegetación seca.

“Van guiando, tiran la colilla de cigarrillo y esto provoca muchos incendios”, dijo.

Condiciones favorables para la propagación

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) también está al tanto de la situación, pues durante la semana previa al 25 de junio recibió cerca de 150 reportes de incendios forestales.

Además, datos recopilados mediante satélite sugieren que los incendios consumieron cerca de 100 cuerdas de terreno.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del SNM, explicó que las imágenes de satélite permiten identificar “puntos calientes”, es decir, áreas con temperaturas elevadas que pudieran corresponder a incendios activos o recientes.

1 / 16 | Así se vio el incendio forestal que afectó unas 100 cuerdas de terreno en La Parguera. Un incendio forestal se desató en la tarde del lunes en la carretera 304, cerca del barrio La Parguera, en Lajas. - Suministrada 1 / 16 Así se vio el incendio forestal que afectó unas 100 cuerdas de terreno en La Parguera Un incendio forestal se desató en la tarde del lunes en la carretera 304, cerca del barrio La Parguera, en Lajas. Suministrada Compartir

Según esos datos, se han observado puntos calientes en municipios como Salinas, Juana Díaz, Coamo, Lajas y Cabo Rojo, zonas que suelen figurar entre las más secas de la isla.

¿Cómo responde el Cuerpo de Bomberos?

De acuerdo con Piñero Torres, el Negociado cuenta con una matrícula de 2,034 bomberos. De ese total, 54 son bomberos forestales distribuidos en seis brigadas ubicadas en Juncos, Ponce, Guánica, Lajas, Cabo Rojo y Camuy.

No obstante, aclaró que todos los bomberos en Puerto Rico reciben adiestramiento para trabajar con incendios forestales.

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En la mayoría de los casos, los primeros en llegar a la escena son los bomberos estructurales asignados a las estaciones cercanas. Si se trata de un fuego de mayor magnitud, añadió el funcionario, entonces se activa la brigada forestal correspondiente al área afectada.

Piñero Torres sostuvo que una de las prioridades durante este tipo de emergencia es evitar que las llamas alcancen residencias u otras estructuras.

“Nosotros lo que hacemos es proteger las vidas y las propiedades. Nos mantenemos cerca de la residencia. Si podemos penetrar hasta ese campo o solar, vamos a hacerlo”, afirmó.

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Para estas labores, los bomberos utilizan camiones bomba, mangas y herramientas como palas y otros equipos diseñados para atacar fuegos forestales. En incendios de grandes proporciones, el Negociado puede solicitar apoyo de la Guardia Nacional para el uso de helicópteros con aditamentos que permiten lanzar agua desde el aire.

El tiempo que puede tomar extinguir un incendio forestal varía según varios factores, entre ellos el viento, el tipo de maleza y la dirección en la que se muevan las llamas.

“Todo depende mucho del viento. Mucho viento quema más rápido. Poco viento quema poco a poco, pero puede cambiar de dirección. Eso es lo difícil”, señaló el comisionado.

Exhortan al público a prevenir y a reportar incendios

Ante este panorama, Piñero Torres exhortó a la ciudadanía a no iniciar fuegos y recordó que la quema a campo abierto es ilegal.

También exhortó a las personas que cocinan en fogones a ejercer suma precaución y que se aseguren de apagar completamente las fogatas y evitar materiales combustibles cerca del área donde preparan alimentos.

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En cuanto a las personas que fuman, Piñero Torres solicitó que no lancen las colillas a la carretera.

“De verdad que esto nos está trayendo un problema increíble”, expresó.

El comisionado también pidió a la ciudadanía reportar cualquier fuego forestal al Sistema de Emergencias 9-1-1 para que las unidades puedan llegar con mayor rapidez.

Además, recomendó a las personas que viven cerca de zonas afectadas a cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de humo.