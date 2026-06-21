Cuerpo de Bomberos amplía su plantilla y asegura estar listo para atender fuegos forestales

El Negociado del Cuerpo de Bomberos sumó a sus filas 100 nuevos integrantes luego que culminara su más reciente academia, cuando apenas comienza el verano y se esperan temperaturas altas que pueden propagar los fuegos forestales alrededor de la isla.

“Esta academia se estuvo realizando en las facilidades del Albergue Olímpico de Salinas durante un espacio de 13 semanas y hubo una inversión de $710,000 para que nuestros respondedores, nuestros bomberos, pudieran tener esa capacitación en el área de la academia. Esto es para un total de una inversión de $1,331,000″, destacó el comisionado auxiliar de adiestramiento, Félix R. Morales López, durante la conferencia dominical Asunto Semanal, en el Palacio Rojo.

Agregó que, tras la academia, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, adscrito al Departamento de Seguridad Pública, entregó uniformes y equipo a los nuevos bomberos, que incluyó caretas para mantener la respiración en medio de un incendio. Ese equipo tuvo un costo de $108,000, precisó el comisionado auxiliar.

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“También se adquirieron nuevos uniformes por la cantidad de $63,000 y, además, una inversión de $450,000 en equipos de protección personal para que nuestros respondedores de emergencia, nuestros bomberos, salgan a la calle desde el día uno con todo el equipo de protección personal que se requiere para poder atender todas las emergencias”, resumió Morales López.

Actualmente, el Negociado del Cuerpo de Bomberos cuenta con 2,034 uniformados. El número óptimo de oficiales, según la entidad pública, es de 2,300. Se informó que hay planes de una segunda academia, en septiembre, para reclutar 100 bomberos más.

El alcalde de San Germán, Virgilio Olivera, indicó la semana pasada que se identificaron siete fuegos forestales. (Suministrada)

“Tenemos suficiente personal para poder atender todas las emergencias que surgen alrededor de Puerto Rico. Sin embargo, siempre estamos adiestrando y estamos mirando más allá para poder reclutar mucho más personal y poder atender las emergencias de una manera mucho más efectiva y tener más personal en todas las incidencias”, expresó Morales López.

La crisis del agua

A preguntas de los periodistas, aseguró que, pese a la inestabilidad en el servicio de agua potable, los bomberos no han confrontado inconvenientes para combatir fuegos forestales.

“La manera de nosotros atender esa situación es que hay unas áreas en donde no estamos teniendo el problema del agua, así que todos esos recursos en esas áreas que no están siendo afectadas están en constante comunicación para resolver cualquier situación que haya en estas áreas donde sí estamos teniendo cualquier situación de falta de agua”, indicó Morales López.

Este domingo, los bomberos lograron controlar un fuego forestal en Sabana Grande y, la semana pasada, ocurrieron siete fuegos forestales en San Germán, que el alcalde Virgilio Olivera atribuyó a “mano criminal”.

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¿Hasta el momento, la crisis de agua no le ha tocado a ustedes, específicamente para atender las emergencias?, se le cuestionó al comisionado auxiliar.

“Hasta el momento, no nos ha afectado. Hemos estado preparados para poder atender todo tipo de situación en las áreas que se están viendo afectadas. Incluso, estamos colaborando con el acarreo de agua en algunas áreas para poder ayudar en la situación”, respondió.

Desde principios de año, miles de abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) han confrontado problemas con el suministro de agua. El alcalde de San Juan, Miguel Romero, ha tronado contra la gerencia de la corporación pública y entabló una demanda para exigir se atiendan las fallas en el servicio.

En los pasados días, más de 100,000 abonados que se suplen del Superacueducto quedaron sin servicio por tres roturas en esa estructura. Luego, se detectó otra avería en una línea principal en Bayamón, que afectó principalmente a ese municipio y Caguas. Todavía, hay clientes de la AAA sin agua potable y sin certeza de cuándo se restablecerá el suministro.

Nueva campaña educativa

De otra parte, el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Ángel Jiménez, anunció la nueva campaña de esa dependencia –“Un Paso Adelante Ante una Emergencia”– que busca prevenir fatalidades y estar listos para cualquier emergencia, más allá de la temporada de huracanes, cuyas semanas más críticas se aproximan.