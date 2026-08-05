Brote de ciclosporiasis se extiende a 15 estados en Estados Unidos

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron este miércoles que casos de una enfermedad parasitaria en 15 estados han sido vinculados a la lechuga iceberg, mientras continúan investigando el origen de la contaminación.

Este año se han registrado casos de ciclosporiasis en al menos 47 estados, y los investigadores aún intentan determinar cuántos podrían estar relacionados con una fuente común.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron que el número de estados relacionados con el brote aumentó de nueve a 15. Arkansas, Iowa, Misuri, Nebraska, Nuevo Hampshire y Carolina del Norte se sumaron a la lista en la que ya figuraban Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pensilvania y Virginia Occidental.

Inicialmente, los investigadores centraron su atención en la lechuga servida en restaurantes Taco Bell. Posteriormente, las autoridades federales indicaron que consideraban a Taylor Farms como el origen de la lechuga involucrada en el brote, y la empresa retiró del mercado la lechuga iceberg cultivada en el centro de México.

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“Hay varias razones por las que los brotes de Cyclospora pueden resultar difíciles de investigar y contener”, afirmó el doctor Juan Luis Márquez, director médico de los departamentos de salud de los condados de Washtenaw y Livingston, en Michigan.

Márquez explicó que pueden pasar semanas desde la exposición al parásito hasta la aparición de síntomas, además de que resulta más difícil analizarlo en laboratorios y determinar exposiciones comunes entre las personas enfermas.

La Cyclospora es un parásito microscópico que suele causar diarrea acuosa, con deposiciones frecuentes y, en ocasiones, intensas, según los CDC. Los brotes suelen ocurrir con mayor frecuencia a finales de primavera y durante el verano.

El parásito infecta los intestinos y se transmite mediante materia fecal. La enfermedad, conocida como ciclosporiasis, es menos común que otras enfermedades transmitidas por alimentos, como las causadas por salmonela y E. coli.

Este año, Estados Unidos ha superado ampliamente el récord de contagios registrado en 2019, cuando se reportaron unos 4,700 casos. Solo en Michigan se han identificado más de 12,000 casos, incluidas dos muertes. Al sumar los casos reportados en otros estados, la cifra nacional supera los 25,000.