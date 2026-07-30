Más cara la lechuga en Estados Unidos: atribuyen precios al calor y al brote de ciclosporiasis

Ha sido un año complicado para los restaurantes que dependen en gran medida de la lechuga.

Ha sido un año complicado para los restaurantes que dependen en gran medida de la lechuga.

Los precios de la lechuga aumentaron considerablemente durante la primera mitad de 2026 debido a las altas temperaturas en Arizona, donde se cultiva aproximadamente un tercio de la lechuga de Estados Unidos. Ahora, los restaurantes enfrentan las consecuencias de un brote de Cyclospora relacionado con la lechuga iceberg rallada, que ha enfermado a miles de estadounidenses.

Yum Brands, la empresa matriz de Taco Bell, informó el jueves que las ventas comparables de Taco Bell en Estados Unidos han caído un 2 % en lo que va del período de julio a septiembre debido a la preocupación de los clientes por el brote de Cyclospora. Esto contrasta con el aumento del 7 % registrado durante el período de abril a junio.

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Las autoridades federales de salud vincularon inicialmente el brote que provoca diarrea con la lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental. Posteriormente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que también se vieron afectados clientes en Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania.

Taco Bell retiró de sus restaurantes en Estados Unidos la lechuga iceberg rallada suministrada por Taylor Farms el 17 de julio. Al día siguiente, Taylor Farms retiró del mercado lechuga iceberg cultivada en el centro de México.

Las ventas de Taco Bell tocaron fondo durante el fin de semana del 18 y 19 de julio, pero desde entonces han mejorado de forma constante, afirmó el director financiero de Yum Brands, Ranjith Roy, durante una conferencia telefónica con inversionistas el jueves. En los últimos cuatro días, las ventas de Taco Bell en Estados Unidos han recuperado aproximadamente la mitad de la caída registrada con respecto al mismo período del año anterior.

El director ejecutivo de Yum Brands, Chris Turner, señaló que la rápida respuesta de Taco Bell para contener el problema y su comunicación clara en las redes sociales ayudaron a recuperar la confianza de los clientes. La cadena también atrajo a los consumidores con promociones diarias, como la pizza mexicana a un dólar.

“En cuanto al sentimiento de los consumidores, hemos observado una mejora real a medida que entienden mejor la naturaleza del problema”, afirmó Turner. “Comprenden que no se trata de un problema exclusivo de Taco Bell”.

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Las acciones de Yum Brands subieron un 3 % durante las operaciones matutinas del jueves.

Otras cadenas también están sintiendo el impacto del brote de Cyclospora, aunque no hayan sido mencionadas en las investigaciones gubernamentales. Chipotle Mexican Grill informó el miércoles que ahora espera que sus ventas comparables aumenten solo un 1 % entre julio y septiembre debido a una menor afluencia de clientes relacionada con el brote. Anteriormente había previsto un incremento del 3 % para ese período.

El tráfico de clientes en Chopt, una cadena especializada en ensaladas con 105 establecimientos, había disminuido un 12 % hasta el 23 de julio, según Placer.ai. Otra firma de investigación de mercado, M Science, encontró que el gasto semanal en la cadena de ensaladas Sweetgreen cayó 10 puntos porcentuales en comparación con el año anterior durante la primera mitad de julio.

Chopt no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press. Sweetgreen, que cuenta con 285 establecimientos en Estados Unidos, no confirmó una disminución en sus ventas y aseguró en un comunicado que sus alimentos no han sido relacionados con el actual brote de Cyclospora.

“Seguimos estrictos estándares de seguridad alimentaria y podemos rastrear nuestros ingredientes desde el restaurante hasta la granja", indicó la empresa.

Los casos de Cyclospora han seguido aumentando. La semana pasada, las autoridades federales de salud comenzaron a investigar un nuevo brote que involucra a 72 personas. A medida que avance la investigación de la FDA, los funcionarios podrán comprender mejor qué casos están relacionados y “qué tan complejo se ha vuelto realmente este brote”, afirmó Craig Hedberg, investigador en seguridad alimentaria de la Universidad de Minnesota.

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El brote de Cyclospora se sumó a un año ya difícil para la industria de la lechuga y para quienes disfrutan consumir ensaladas. El precio minorista de una libra de lechuga iceberg aumentó casi un 20 % entre enero y junio de este año, según datos del gobierno. Además, los consumidores pagaron el mes pasado un promedio de un 33 % más por toda la lechuga fresca en comparación con el año anterior, informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Los precios promocionados por las principales cadenas de supermercados la semana pasada promediaron 1,86 dólares por una cabeza de lechuga iceberg, 25 centavos más que durante la misma semana del año anterior, según el USDA. Una cabeza de lechuga de hoja roja costó 1,66 dólares, es decir, 52 centavos más, mientras que un manojo de lechuga romana tuvo un precio promocionado de 2,49 dólares, lo que representó un aumento de 1,55 dólares, informó el departamento.

Sin embargo, los consumidores encontraron cierto alivio con algunos tipos de mezclas para ensaladas, cuyos precios promocionales fueron entre 7 y 24 centavos más bajos que un año antes, según el USDA.

Elizabeth Canales, profesora asociada de economía agrícola en la Universidad Estatal de Mississippi, explicó que las temperaturas inusualmente altas en Arizona a principios de año provocaron que los cultivos maduraran antes de tiempo. Esto generó importantes interrupciones en el suministro hasta que la producción de California comenzó a finales de abril.

Los costos del combustible, que aumentaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán y de que Irán bloqueara la salida de la mayoría de los petroleros del golfo Pérsico, también han representado un problema, según Canales. La lechuga es especialmente perecedera y requiere una cadena de frío constante desde el momento en que se cosecha hasta que llega al consumidor.

“La cadena de frío debe mantenerse. Refrigerarla y transportarla adecuadamente es fundamental”, afirmó Canales.

La lechuga ha estado vinculada anteriormente a múltiples brotes de intoxicación alimentaria, incluidos dos ocurridos en 2018 relacionados con la bacteria E. coli y asociados con la lechuga romana cultivada en Arizona y California.

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