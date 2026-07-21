La FDA sigue señalando a proveedor de lechuga como fuente del brote de ciclosporosis

Las autoridades sanitarias federales afirmaron el lunes que siguen apuntando a la lechuga de Taylor Farms como origen de un brote en varios estados de un parásito que provoca diarrea, a pesar de los resultados inexactos de las pruebas que el Gobierno difundió brevemente durante el fin de semana.

Funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) indicaron el lunes que una prueba de laboratorio había identificado erróneamente un resultado positivo de Cyclospora en una muestra de lechuga de Taylor Farms. La FDA publicó el hallazgo en su página web el sábado, pero el domingo señaló que el resultado había sido un falso positivo.

Las autoridades federales y estatales han estado investigando un aumento de los casos de este parásito y, en un primer momento, relacionaron el brote registrado en cinco estados con la lechuga servida en los locales de Taco Bell. Taylor Farms anunció el sábado que retiraría del mercado 25 productos de lechuga picada y para ensalada comercializados bajo ocho códigos de marca diferentes. Estos productos son utilizados por varias cadenas y proveedores de alimentos de Estados Unidos.

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“La investigación de rastreo de la FDA y los datos sobre el brote siguen apuntando a la lechuga iceberg rallada procedente de las instalaciones de Taylor Farms en el centro de México”, señaló el lunes Donald Prater, jefe interino de la división de alimentos de la FDA.

Además de rastrear la cadena de suministro de la lechuga, el personal de la FDA ha comenzado a analizar muestras de productos agrícolas que cruzan la frontera de Estados Unidos.

Funcionarios de la FDA explicaron el lunes que el falso positivo se debió a una prueba rápida utilizada para detectar rastros de Cyclospora. La muestra que inicialmente dio positivo para el parásito procedía de Taylor Farms, pero no formaba parte de la retirada de lechuga de la empresa. Los responsables de la FDA señalaron que se vieron obligados a alertar al público sobre el hallazgo.

Sin embargo, una comprobación posterior de control de calidad reveló que el resultado positivo era un error. Los responsables de la FDA informaron de ello a Taylor Farms el domingo.

La empresa destacó los resultados actualizados de las pruebas en las redes sociales y afirmó que “la FDA nos pidió disculpas”. Funcionarios de la agencia afirmaron que no hubo ninguna disculpa oficial.

La cistospora es un parásito microscópico que infecta los alimentos que han estado en contacto con heces humanas, sobre todo cuando los productos agrícolas se riegan o se lavan con agua contaminada. Al ingerirse, el parásito provoca una enfermedad intestinal caracterizada por “evacuaciones frecuentes y, en ocasiones, explosivas”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

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La cistospora ha afectado al menos a 1,645 personas en Estados Unidos, y 141 han sido hospitalizadas, según la FDA y los CDC. Las agencias están investigando cinco brotes distintos de la enfermedad, incluido el que se ha rastreado hasta Taylor Farms.

Kyle Diamantas, comisionado interino de la FDA, señaló que las autoridades sanitarias han seguido detectando nuevos casos relacionados con el brote más reciente, incluidos algunos la semana pasada.

“Esto significa que es imprescindible que tomemos medidas para garantizar que el producto contaminado no llegue al mercado”, comentó Diamantas.

El viernes se registró una menor afluencia de clientes en varias cadenas de restaurantes en comparación con las medias diarias de la semana comprendida entre el 1 de enero y el 6 de julio, según Placer.ai, que realiza un seguimiento de los desplazamientos de las personas a partir del uso de los teléfonos móviles.

Taco Bell sufrió la mayor caída —un descenso del 18,9 %— después de que las autoridades sanitarias federales mencionaran a la cadena en su investigación sobre el brote de ciclosporiasis. La afluencia de clientes se redujo un 14,3 % en Chipotle, según indicó Placer.ai. Tanto Chipotle como Panera Bread registraron una caída cercana al 7 % en el número de clientes, mientras que el descenso de Cava fue menor —del 4,2 %—, según la empresa.

Los investigadores en seguridad alimentaria a menudo no pueden establecer una relación biológica directa entre los productos retirados del mercado y los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Algunas pruebas habituales utilizadas para detectar intoxicaciones alimentarias no han sido diseñadas para detectar la cistospora. Los técnicos no pueden cultivar el parásito en los laboratorios, lo que dificulta la obtención de pruebas a partir de los productos contaminados.

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En cambio, los investigadores extraen conclusiones basadas en los relatos de lo que comieron las personas, la proximidad y el momento en que se produjeron los casos, así como en otros patrones.

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