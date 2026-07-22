Secuestran a una mujer en Santurce, le roban dinero y huyen con su auto

Una mujer fue asaltada y secuestrada a mano armada por desconocidos que la obligaron a retirar dinero de un cajero automático, en Santurce, durante la madrugada del miércoles, informó la Policía.

Según detalla el informe preliminar, el “carjacking” fue reportado a eso de las 3:30 a.m. en la calle Julián Blanco, intersección con la calle Estrella, cerca de la zona de la Placita de Santurce.

La querellante, de 23 años y quien es residente en San Juan, se encontraba dentro de su auto marca Hyundai color gris, modelo Elantra de 2024, con la tablilla KIZ-167, cuando desconocidos la interceptaron y entraron al vehículo, ordenándole a la víctima a moverse al asiento posterior.

Acto seguido, la transportaron hasta la estación del Tren Urbano de Sagrado Corazón, donde la despojaron de su cartera y un teléfono celular. También, la obligaron a retirar dinero de un cajero automático antes de abandonarla en el lugar sin causarle daño y marchándose con el vehículo.