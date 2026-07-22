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Secuestran a una mujer en Santurce, le roban dinero y huyen con su auto

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan investigan lo ocurrido

22 de julio de 2026 - 3:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una mujer fue asaltada y secuestrada a mano armada por desconocidos durante la madrugada del miércoles, que la obligaron a retirar dinero de un cajero automático, en Santurce (HERIBERTO CASTRO)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una mujer fue asaltada y secuestrada a mano armada por desconocidos que la obligaron a retirar dinero de un cajero automático, en Santurce, durante la madrugada del miércoles, informó la Policía.

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Según detalla el informe preliminar, el “carjacking” fue reportado a eso de las 3:30 a.m. en la calle Julián Blanco, intersección con la calle Estrella, cerca de la zona de la Placita de Santurce.

La querellante, de 23 años y quien es residente en San Juan, se encontraba dentro de su auto marca Hyundai color gris, modelo Elantra de 2024, con la tablilla KIZ-167, cuando desconocidos la interceptaron y entraron al vehículo, ordenándole a la víctima a moverse al asiento posterior.

Acto seguido, la transportaron hasta la estación del Tren Urbano de Sagrado Corazón, donde la despojaron de su cartera y un teléfono celular. También, la obligaron a retirar dinero de un cajero automático antes de abandonarla en el lugar sin causarle daño y marchándose con el vehículo.

El agente Jahaziel Sanquinche, de la Policía Municipal de San Juan, investigó el incidente e informó al personal de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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