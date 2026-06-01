Dos carjackings reportados en Vega Baja y Santurce en las últimas horas: víctimas fueron amenazadas con armas de fuego

Al menos dos incidentes de carjacking han sido reportados a la Policía de Puerto Rico desde el domingo hasta la madrugada del lunes, según informes de la Uniformada.

El más reciente ocurrió alrededor de las 3:47 de la madrugada del lunes en la playa Puerto Nuevo, en el municipio de Vega Baja. Según la denuncia, el perjudicado se encontraba en el lugar cuando fue interceptado por tres personas armadas, quienes lo amenazaron e intimidaron antes de despojarlo de su vehículo Mazda 3 Sport, color azul, del año 2018, tablilla JEZ-993.

“Tras cometer el robo, los individuos abandonaron el lugar sin ocasionarle daños físicos a la víctima”, detalla el informe policial. La investigación del caso quedó en manos de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

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Un hecho similar ocurrió alrededor de las 2:01 de la madrugada del domingo en la calle Jesús Tizol, en Santurce. La víctima, de 29 años, alegó ante la Uniformada que un hombre enmascarado y vestido de negro lo amenazó con un arma de fuego, lo agredió en la cabeza y le robó el auto mientras este se encontraba estacionado en el lugar.

De acuerdo con el informe policial, al querellante le robaron un vehículo Mazda CX-5 blanco, año 2023, tablilla KDF-340. El atacante también se apropió de varias pertenencias personales, entre ellas un teléfono celular iPhone 16 y una cartera.

“El hombre fue transportado a una institución hospitalaria del área para recibir asistencia médica. Su condición fue descrita como estable”, informó la Uniformada.

La investigación del caso quedó en manos del personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

El pasado jueves, igualmente, se registró otro carjacking en Dorado, en el cual los atacantes se encontraban armados y llevaban máscaras de payaso.

La víctima fue una mujer que fue interceptada mientras transitaba por la carretera PR-695, intersección con la PR-696.

Según las autoridades, la querellante indicó que los sospechosos la amenazaron e intimidaron con armas de fuego antes de despojarla de su vehículo Subaru Forester gris, de 2014, con tablilla IHC-494.