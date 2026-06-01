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Mayo cerró con el primer fin de semana del año sin muertes violentas

Sin embargo, cerró con un total de 46 asesinatos, superando los totales de los demás meses en lo que va de 2026

1 de junio de 2026 - 12:20 PM

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En la escena se recuperaron decenas de casquillos de diferentes calibres, incluyendo de rifles. (jose.candelaria@gfrmedia.com)
Hasta este domingo, la Policía había reportado 205 muertes violentas en lo que va de este año; 25 más que las registradas a la misma fecha en 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Aunque continúa el alza en asesinatos este año, mayo cerró con el primer fin de semana sin muertes violentas en lo que va de 2026.

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De acuerdo a los registros actuales de la Policía, el asesinato más reciente se registró el pasado miércoles, cuando las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo calcinado en Piñones.

Según la base de datos de la Policía, no hubo muertes violentas del jueves, 22, al domingo, 31 de mayo, lo que contrasta con el fin de semana anterior -incluyendo el lunes feriado- período en el que 12 personas fueron asesinadas.

“Voy para casi 40 años y esto sube y baja. Es cíclico. Tenemos semanas que sube la incidencia y afinamos los planes de trabajo. Y como resultado, se reduce la incidencia de lo que se refiere a los crímenes violentos”, explicó a El Nuevo Día el inspector Carlos Alicea.

Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan.Hasta el 26 de mayo de este año, la Policía ha registrado 538 hurtos y, del total, 48 han sido robados mediante carjackings.Honda registra al momento 25 unidades hurtadas, de las cuales cuatro corresponden al modelo Civic.
1 / 15 | Estos son algunos de los vehículos más robados en Puerto Rico. Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan. - Shutterstock

Sostuvo que “esto no es suerte y verdad. Día a día estamos analizando nuestras estadísticas y donde tenemos que apretar, hacemos los ajustes. Producto de eso es lo que vimos este fin de semana”.

“Ojalá y me equivoque, pero eso no quiere decir que el próximo fin de semana tengamos más muertes violentas”, agregó.

Pese a la pausa en las muertes violentas en los últimos días, mayo cerró con 46 asesinatos, superando los totales de los demás meses en lo que va de año.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 205 muertes violentas en lo que va de 2026; 25 más que las registradas a la misma fecha en 2025.

En los casos donde se ha identificado el móvil del crimen, las cifras de la Policía indican que el 42% de los asesinatos ha estado relacionado con narcotráfico y el 32.7% ha surgido por “venganza” o “rencillas”, seguido por un 10% por “peleas” o “discusiones”.

“También están los casos de feminicidio-suicidio”, apuntó el inspector.

“Estamos viendo casos de situaciones intrafamiliares, como feminicidio-suicidio, otras por rencillas, como la discusión por un vehículo en Loíza”, comentó.

“El caso de varios fallecidos en Bayamón fue por una discusión entre la víctima y victimario. Llegaron con armas y le dispararon sin saber que la víctima tenía un arma también”, comentó.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAsesinatos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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