Piden ayuda para identificar a sospechosos de robar en una gasolinera de Hato Rey
Los dos hombres iban a bordo de un Hyundai Elantra blanco y cargaron con dinero y varios artículos
1 de junio de 2026 - 11:37 AM
1 de junio de 2026 - 11:37 AM
La Policía de Puerto Rico solicita colaboración ciudadana para identificar y ubicar a los sospechosos de cometer un robo el 15 de mayo en una gasolinera Sunoco en la calle Quisqueya, en Hato Rey, San Juan.
Según un informe de la Uniformada, “los sospechosos llegaron al establecimiento en un vehículo Hyundai Elantra color blanco. Uno de ellos descendió del automóvil y, portando un arma de fuego, anunció el asalto. Acto seguido, el segundo individuo también se bajó del vehículo”.
Luego, ambos se habrían dirigido a la caja registradora, de donde se apropiaron de unos $3,266 en efectivo, seis cajas de cigarrillos, un bulto negro y una billetera.
Si tienes información sobre este incidente o los sospechosos, puedes contactar al agente William Castro, de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan al 787-793-1234, ext. 2200, o al 787-343-2020. Toda información será manejada bajo estricta confidencialidad.
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