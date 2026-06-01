Piden ayuda para identificar a sospechosos de robar en una gasolinera de Hato Rey

La Policía de Puerto Rico solicita colaboración ciudadana para identificar y ubicar a los sospechosos de cometer un robo el 15 de mayo en una gasolinera Sunoco en la calle Quisqueya, en Hato Rey, San Juan.

Según un informe de la Uniformada, “los sospechosos llegaron al establecimiento en un vehículo Hyundai Elantra color blanco. Uno de ellos descendió del automóvil y, portando un arma de fuego, anunció el asalto. Acto seguido, el segundo individuo también se bajó del vehículo”.

Luego, ambos se habrían dirigido a la caja registradora, de donde se apropiaron de unos $3,266 en efectivo, seis cajas de cigarrillos, un bulto negro y una billetera.

Vehículo presuntamente utilizado en robo en una gasolinera de Hato Rey. (Suministrada)