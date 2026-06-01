Hallan cuerpo de una mujer flotando en una piscina residencial en Guaynabo
Al momento, la occisa no ha sido identificada
1 de junio de 2026 - 11:09 AM
1 de junio de 2026 - 11:09 AM
Las autoridades policíacas investigan, desde la mañana del lunes, las circunstancias que rodean la muerte de una mujer en la Extensión Parkville, en Guaynabo.
De acuerdo a un informe preliminar, un hombre alertó a la Policía “luego de encontrar el cuerpo de una mujer flotando en la piscina de la residencia de sus padres”.
La occisa no ha sido identificada.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón está a cargo de la pesquisa junto al fiscal de turno.
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