Armados y con caretas de payasos: dos sujetos cometen “carjacking” en Dorado
La mujer transitaba por la PR-695 cuando fue interceptada por los asaltantes
29 de mayo de 2026 - 7:39 AM
29 de mayo de 2026 - 7:39 AM
Una mujer fue víctima de un “carjacking” en Dorado luego de que dos individuos armados y con caretas de payasos la interceptaran mientras transitaba por la carretera PR-695, intersección con la PR-696.
De acuerdo con la Policía, los hechos ocurrieron en horas de la noche del jueves y fueron investigados preliminarmente por agentes adscritos al distrito policiaco de Dorado.
Según las autoridades, la querellante indicó que los sospechosos la amenazaron e intimidaron con armas de fuego antes de despojarla de su vehículo Subaru Forester gris, de 2014, con tablilla IHC-494.
Tras cometer el robo, los individuos abandonaron el lugar sin ocasionarle daños físicos a la víctima.
La pesquisa fue referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.
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