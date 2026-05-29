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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Armados y con caretas de payasos: dos sujetos cometen “carjacking” en Dorado

La mujer transitaba por la PR-695 cuando fue interceptada por los asaltantes

29 de mayo de 2026 - 7:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según el informe policiaco, los asaltantes estaban vestidos de negro con máscaras de payaso.
La pesquisa fue referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer fue víctima de un “carjacking” en Dorado luego de que dos individuos armados y con caretas de payasos la interceptaran mientras transitaba por la carretera PR-695, intersección con la PR-696.

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De acuerdo con la Policía, los hechos ocurrieron en horas de la noche del jueves y fueron investigados preliminarmente por agentes adscritos al distrito policiaco de Dorado.

Según las autoridades, la querellante indicó que los sospechosos la amenazaron e intimidaron con armas de fuego antes de despojarla de su vehículo Subaru Forester gris, de 2014, con tablilla IHC-494.

Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan.Hasta el 26 de mayo de este año, la Policía ha registrado 538 hurtos y, del total, 48 han sido robados mediante carjackings.Honda registra al momento 25 unidades hurtadas, de las cuales cuatro corresponden al modelo Civic.
1 / 15 | Estos son algunos de los vehículos más robados en Puerto Rico. Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan. - Shutterstock

Tras cometer el robo, los individuos abandonaron el lugar sin ocasionarle daños físicos a la víctima.

La pesquisa fue referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

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Breaking NewsCarjackingDoradoPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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