Tragedia en Mayagüez: identifican a los dos jóvenes que fallecieron tras aparatoso accidente de Cybertruck

Las autoridades investigan un accidente de auto de carácter fatal reportado a eso de las 2:16 a.m. en la avenida Alfonso Valdez Cobián, frente a la Cervecera de Puerto Rico, en Mayagüez, donde el “exceso de velocidad” surge como una de las principales hipótesis.

La Policía de Puerto Rico confirmó que los jóvenes salieron de ver un partido de baloncesto, en Aguada, y se dirigieron al casco urbano de la “Sultana del Oeste” para una noche de jangueo. Sin embargo, cuando iban de regreso a Aguada, ocurrió el choque fatal.

Según un informe preliminar de la Uniformada, un Cybertruck Tesla de 2025 con cinco ocupantes transitaba por el lugar cuando, aparentemente, el conductor “perdió el control y dominio del volante lo que provocó que impactaran una pared”.

El agente Manuel Cruz, oficial de prensa de la comandancia de Mayagüez, detalló a El Nuevo Día que Anthony Nelson Irizarry Bonet, de 26 años, quien era el conductor del vehículo, falleció mientras recibía asistencia médica en el Mayagüez Medical Center.

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Mientras, Anson Lebrón Alers, de 22 años, quien viajaba en el asiento trasero detrás del conductor, murió en el acto a causa de las heridas sufridas. “Hasta ahora me indican que son de Aguada, están esperando por familiares. No son estudiantes”, sostuvo Cruz entonces.

Lebrón Alers era hijo de un agente de la Policía de Puerto Rico, que trabajaba en el Taller de Mecánica en Mayagüez, reveló el capitán Elvis R. Zeno Santiago, director del Negociado de Patrullas de Carreteras, en entrevista radial en WKAQ 580.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Al entrar en el detalle de la hipótesis que manejan sobre el accidente de tránsito, Zeno Santiago señaló que Irizarry Bonet “conducía el vehículo Tesla Cybertruck 2025 por la avenida Alfonso Valdez, este lo hace una velocidad sumamente exagerada”.

“Esto nos lo notifican dos peatones que presenciaron el accidente y lo vieron lo rápido que iba. Hay varias cámaras de video de seguridad del municipio que captan el vehículo en movimiento. Obviamente estamos en el proceso de verificar", comentó.

Zeno Santiago señaló que, “lamentablemente, (el joven) cuando llega el kilómetro 0.8, pierde el control y dominio del vehículo, pasa sobre la isleta central e invade el carril contrario e impacta con la parte delantera izquierda a la verja de la cervecería”.

El capitán confirmó que, debido al estado de gravedad en el que se encontraba Irizarry Bonet, no fue posible realizarle la prueba de alcohol por aliento para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol.

“A este conductor no se le pudo practicar la prueba de alcohol, toda vez que le estaban dando la prioridad a salvarle la vida. Ahora tenemos que esperar que el Instituto de Ciencias Forenses nos remita el protocolo para determinar si lo hacía o no bajo el efecto de bebidas alcohólicas”, comentó Zeno Santiago.

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En cuanto a los tres jóvenes heridos que lograron sobrevivir al accidente, Cruz confirmó que tienen entre 23 y 27 años. Mientras, Zeno Santiago aseguró que “resultaron con heridas leves” y fueron transportados a una institución médica en el mencionado municipio.

Estos fueron identificados en un informe actualizado como: Janiel Alexis Román, José Muñoz Ortiz y Emmanuel Laguer Valentín todos residentes de Aguada.

Factor velocidad

“El factor fue velocidad, velocidad sumamente exagerada. Sí, fue cercano a donde se produjo el accidente del conductor del Mustang, que fallecieron tres estudiantes adicionales más o menos guarda la misma relación, porque aquí eran conocidos todos eran jóvenes entre 20 a 25 años y residentes del municipio de Aguada. Todos se conocían entre sí”, sostuvo.

Con esto, Zeno Santiago señaló que, a su juicio, existe una similitud con el accidente ocurrido cerca de esa zona el 5 de diciembre de 2024, cuando los universitarios Eddie Caraballo Hernández, José Martí Rivera Rivera y Josué Elías Rodríguez Arroyo murieron tras un choque a bordo de un Ford Mustang 2023.

“El vehículo impacta ese concreto y esa área del poste de metal y ahí quedó detenido. Obviamente, las condiciones son desastrosas, del vehículo”, dijo el capitán, quien mencionó que, en este caso, las autoridades no formularían cargos debido a que el conductor lamentablemente falleció.

“Tenemos que exhortar a la juventud a respetar los límites de velocidad y, que, si van a consumir bebidas alcohólicas, sean prudentes. La semana pasada, tuvimos dos accidentes por velocidad con objeto fijo, que uno fue con un poste que no tenía razón de ser y es el factor velocidad”, comentó Zeno Santiago.

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Añadió que muchas personas creen tener control absoluto del vehículo, pero advirtió que un fallo mecánico, como el reventón de un neumático, puede provocar accidentes fatales que no solo afecten a los ocupantes, sino también a terceros.

Ante esto, hizo un llamado a la prudencia y aseguró que durante el fin de semana habrá presencia policíaca en las carreteras para prevenir más tragedias. No obstante, subrayó que, aunque las autoridades hacen todo lo posible, es necesaria la cooperación de conductores, peatones, motociclistas y ciclistas.

“Como papá y mamá tienen que ser más conscientes, más conscientes, a la hora de darle un vehículo de motor a un hijo. Le estamos dando vehículos sumamente potentes sin el expertise necesario para conducirlos. También estamos permitiendo que lleguen con motoras a las vías de rodaje sin ni siquiera examinarse”, dijo el capitán en la entrevista.

Pasajero había sido intervenido por la Policía en el mismo vehículo

Por su parte, el teniente Jason Reyes, director de la División de Patrullas y Carreteras de Mayagüez, explicó a la prensa que uno de los jóvenes había enfrentado una intervención policíaca previa.

“Uno de los pasajeros posteriores (que resultó herido hoy) había sido intervenido el 15 de abril, precisamente, en ese mismo vehículo en estado de embriaguez y fue arrestado. Estaba en proceso pendiente para radicación. En aquel momento, arrojó .83%. El límite es .08%. La vez pasada, en el mismo vehículo, uno de los pasajeros que era conductor. La guagua está a nombre de una empresa como tal”, dijo, en declaraciones a Telenoticias.

Este caso es investigado por el agente Víctor Lasalle y el sargento Torres Masa, de la División de Patrulla de Carreteras de Mayagüez, junto a personal de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y el fiscal José Arocho.