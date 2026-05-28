Llamó al 9-1-1 y reportó que la víctima no se movía: acusan a hombre por crimen en Carolina

La jueza Annette Santiago Díaz, del Tribunal de Carolina, encontró causa para arresto contra Héctor M. Rivera López, de 46 años, imputado de asesinar a un hombre el 25 de marzo en un edificio abandonado en la carretera 8867.

Rivera López enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, según el comunicado de prensa de la agencia.

Tras evaluar la prueba presentada por el fiscal Ángel Luis Pérez Sánchez, Santiago Díaz fijó encontró causa en todos los cargos, fijó una fianza de $6,000 y pautó el inicio de la vista preliminar para el 10 de junio, informó la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en declaraciones escritas.

Rivera López enfrenta cargos por la muerte de Juan Manuel Calo, de 73 años. Según la investigación a cargo de la agente Johanna López Santiago, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, y del Ministerio Público, Rivera López, presuntamente, agredió con un tubo de metal a la víctima en el mencionado lugar.

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“El imputado se marchó del edificio y llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1, admitiendo haber agredido al hombre, quien llevaba un tiempo tirado en el suelo y no se movía”, indicó Justicia en el escrito.