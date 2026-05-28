En condición de cuidado menor de edad tras accidente de tránsito en Corozal

Un menor se encuentra en condición de cuidado tras un accidente de autos reportado a eso de las 4:40 de la tarde del jueves en la carretera PR-159, en Corozal, indicó la Policía.

Según la información preliminar, agentes de la División de Patrulla de Carreteras de Bayamón investigan la colisión entre dos vehículos de motor, ocurrida frente un restaurante de comida rápida, mientras que se indicó que “hay menores de edad lesionados”.

El menor en condición delicada fue transportado a un hospital cercano con “un trauma en el cuello”, indica el informe.