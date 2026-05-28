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En condición de cuidado menor de edad tras accidente de tránsito en Corozal

La información preliminar indica que la colisión ocurrió frente a un restaurante de comida rápida en la carretera PR-159

28 de mayo de 2026 - 5:17 PM

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Un menor se encuentra en condición de cuidado tras un accidente de autos reportado a eso de las 4:40 de la tarde del jueves en la carretera PR-159, en Corozal. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un menor se encuentra en condición de cuidado tras un accidente de autos reportado a eso de las 4:40 de la tarde del jueves en la carretera PR-159, en Corozal, indicó la Policía.

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Según la información preliminar, agentes de la División de Patrulla de Carreteras de Bayamón investigan la colisión entre dos vehículos de motor, ocurrida frente un restaurante de comida rápida, mientras que se indicó que “hay menores de edad lesionados”.

El menor en condición delicada fue transportado a un hospital cercano con “un trauma en el cuello”, indica el informe.

La Uniformada dijo que el tránsito en la carretera PR-159 se está viendo afectado por el accidente, por lo que se recomienda a los conductores a utilizar vías alternas.

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Breaking NewsAccidentes de TránsitoCorozalPolicía de Puerto RicoMenores de edad
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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