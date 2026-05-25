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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Choca contra un poste y se vuelca: reportan accidente de tránsito fatal en Corozal

Uno de los cinco ocupantes del vehículo falleció mientras recibía asistencia médica

25 de mayo de 2026 - 6:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó que el choque surgió cuando el vehículo Toyota Tercel invadió el carril contrario. (GFR Media)
El choque se reportó a eso de las 10:21 p.m. del domingo.
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga un accidente de tránsito que cobró la vida de una persona en la noche del domingo por la PR-818, en Corozal.

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De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor de una guagua Mitsubishi Outlander perdió el control de la misma al llegar al kilómetro 2.2, en el barrio Cibuco.

“Acto seguido, impactó un poste de madera del tendido eléctrico, provocando que el vehículo se volcara”, informó la Uniformada.

Cinco personas viajaban en el vehículo, los cuales fueron atendidos por paramédicos en el lugar y luego transportados a un centro de salud.

“Posteriormente, uno de los ocupantes falleció mientras recibía asistencia médica en el CDT de Dorado”, indicó la Policía. No se dieron más detalles sobre el fallecido.

La División de Patrullas de Carreteras de Bayamón y la fiscal Glorimar García están a cargo de la investigación.

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Policía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoCorozalBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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