Choca contra un poste y se vuelca: reportan accidente de tránsito fatal en Corozal
Uno de los cinco ocupantes del vehículo falleció mientras recibía asistencia médica
25 de mayo de 2026 - 6:48 AM
25 de mayo de 2026 - 6:48 AM
La Policía investiga un accidente de tránsito que cobró la vida de una persona en la noche del domingo por la PR-818, en Corozal.
De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor de una guagua Mitsubishi Outlander perdió el control de la misma al llegar al kilómetro 2.2, en el barrio Cibuco.
“Acto seguido, impactó un poste de madera del tendido eléctrico, provocando que el vehículo se volcara”, informó la Uniformada.
Cinco personas viajaban en el vehículo, los cuales fueron atendidos por paramédicos en el lugar y luego transportados a un centro de salud.
“Posteriormente, uno de los ocupantes falleció mientras recibía asistencia médica en el CDT de Dorado”, indicó la Policía. No se dieron más detalles sobre el fallecido.
La División de Patrullas de Carreteras de Bayamón y la fiscal Glorimar García están a cargo de la investigación.
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