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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Doble asesinato y dos personas heridas en Juana Díaz

Los fallecidos tenían 18 y 27 años

25 de mayo de 2026 - 11:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce investiga los hechos que se presumen como un acecho (Matt Rourke)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Policía investiga el doble asesinato de un joven de 18 años y otro de 27 años reportado en la noche del lunes.

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Según informó a El Nuevo Día el capitán Edgardo González Feliciano, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, los hechos ocurrieron en el área del estacionamiento de la farmacia Guayabal #2 en la carretera barrio Pastillo del mencionado municipio.

Los cuerpos de los fallecidos aún no habían sido identificados al momento de publicar esta noticia en desarrollo.

Gónzalez Feliciano confirmó además que en la escena resultaron heridas otras dos personas, una mujer de 39 años y un hombre de 28 años.

De acuerdo a la información preliminar, las personas involucradas se encontraban en el área y las teorías iniciales apuntan a que podría tratarse de un caso de acecho.

El caso está siendo investigado por el CIC de Ponce.

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AsesinatosJuana DíazBreaking NewsPolicía de Puerto RicoCICPonce
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