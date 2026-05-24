Dos hombres huyen con carritos llenos tras robo en supermercado de Carolina

Un robo fue reportado en la tarde de ayer, sábado, en el supermercado SuperMax Laguna Gardens, ubicado en el centro comercial Laguna Gardens, en Carolina.

Según la información preliminar de la Policía, dos hombres entraron al establecimiento a eso de las 12:30 p.m. con actitud sospechosa y llenaron dos carros de compra con mercancía.

Las autoridades indicaron que uno de los individuos salió del establecimiento sin pagar, seguido por el segundo sospechoso que, al intentar abandonar el lugar con la mercancía, fue intervenido por el gerente del supermercado, quien le advirtió que dejara los productos. Ese intercambio provocó un forcejeo entre ambos, y el sospechoso que presuntamente portaba un arma blanca logró abandonar el lugar mediante amenaza e intimidación, llevándose la propiedad hurtada.

La mercancía fue valorada en más de $500.