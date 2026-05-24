Dos hombres huyen con carritos llenos tras robo en supermercado de Carolina
Uno de los sospechosos amenazó a un empleado del establecimiento y escaparon con la mercancía valorada en más de $500
24 de mayo de 2026 - 4:01 PM
24 de mayo de 2026 - 4:01 PM
Un robo fue reportado en la tarde de ayer, sábado, en el supermercado SuperMax Laguna Gardens, ubicado en el centro comercial Laguna Gardens, en Carolina.
Según la información preliminar de la Policía, dos hombres entraron al establecimiento a eso de las 12:30 p.m. con actitud sospechosa y llenaron dos carros de compra con mercancía.
Las autoridades indicaron que uno de los individuos salió del establecimiento sin pagar, seguido por el segundo sospechoso que, al intentar abandonar el lugar con la mercancía, fue intervenido por el gerente del supermercado, quien le advirtió que dejara los productos. Ese intercambio provocó un forcejeo entre ambos, y el sospechoso que presuntamente portaba un arma blanca logró abandonar el lugar mediante amenaza e intimidación, llevándose la propiedad hurtada.
La mercancía fue valorada en más de $500.
El agente Michael López, adscrito al Precinto de Carolina Norte y Oeste, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, que continuará con la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: