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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a dos hombres en Carolina con guagua que fue reportada como hurtada en Juana Díaz

Las autoridades evalúan radicar cargos contra los individuos detenidos

18 de mayo de 2026 - 1:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El auto de la marca Kia había sido robado, según la Policía. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía arrestó este lunes a dos hombres que transitaban en una guagua por la carretera PR-3, en Carolina, la cual había sido reportada como robada en el municipio de Juana Díaz.

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Según la información preliminar, agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras realizaban un patrullaje preventivo cuando detuvieron una guagua Kia Sportage gris, con tablilla KTM-230, reportada como hurtada el pasado 14 de mayo.

La Uniformada adelantó que el caso será consultado esta tarde con la Fiscalía de Carolina para la posible radicación de cargos contra los individuos, quienes aún no han sido identificados.

El agente Félix Peña, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras, junto al personal de la División de Vehículos Hurtados, quedó a cargo de la investigación.

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