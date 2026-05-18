Notificó a los presidentes legislativos: Jenniffer González anuncia la fecha del Mensaje de Situación de Estado

La gobernadora Jenniffer González ofrecerá este jueves el Mensaje del Estado de Situación del país, confirmó La Fortaleza.

La mandataria se dirigirá al pueblo a partir de las 5:00 p.m., desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes, a menos de una semana de haber sometido ante la Asamblea Legislativa el presupuesto del próximo año fiscal.

El presupuesto consolidado para el próximo año fiscal (2026-2027) asciende a $33,570 millones, lo que incluye $13,180 millones correspondientes al Fondo General.

González indicó, en entrevista con El Nuevo Día y previo a anunciar la fecha del mensaje, que este año se enfocará en las finanzas del gobierno con el objetivo de lograr la salida de la Junta de Supervisión Fiscal.

El mensaje se producirá en momentos en que la Asamblea Legislativa aún tiene en vistas públicas proyectos emblemáticos de la administración, como la reforma de permisos y la reforma contributiva.