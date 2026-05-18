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Notificó a los presidentes legislativos: Jenniffer González anuncia la fecha del Mensaje de Situación de Estado

El evento será a menos de una semana de haber presentado el presupuesto del próximo año fiscal

18 de mayo de 2026 - 2:50 PM

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La gobernadora Jenniffer González presentará su tercer Mensaje del Estado de Situación del país este jueves. En la foto, Carlos "Johnny" Méndez y Thomas Rivera Schatz. (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González ofrecerá este jueves el Mensaje del Estado de Situación del país, confirmó La Fortaleza.

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La mandataria se dirigirá al pueblo a partir de las 5:00 p.m., desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes, a menos de una semana de haber sometido ante la Asamblea Legislativa el presupuesto del próximo año fiscal.

El presupuesto consolidado para el próximo año fiscal (2026-2027) asciende a $33,570 millones, lo que incluye $13,180 millones correspondientes al Fondo General.

González indicó, en entrevista con El Nuevo Día y previo a anunciar la fecha del mensaje, que este año se enfocará en las finanzas del gobierno con el objetivo de lograr la salida de la Junta de Supervisión Fiscal.

El mensaje se producirá en momentos en que la Asamblea Legislativa aún tiene en vistas públicas proyectos emblemáticos de la administración, como la reforma de permisos y la reforma contributiva.

También el evento tendrá lugar en medio de la creciente pugna entre la gobernadora y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Ambos líderes novoprogresistas no mantienen comunicación desde hace unos meses y han protagonizado señalamientos públicos.

Tags
Mensaje de situación del estado del país y presupuestoJenniffer GonzálezCámara de Representantes
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Gloria Ruiz Kuilan
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Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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