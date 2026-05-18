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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Descubrimiento de prueba sigue frenando el juicio contra Anthonieska Avilés por el asesinato de Gabriela Nicole

La próxima conferencia quedó señalada para el viernes 1 de junio a las 9:00 a.m.

18 de mayo de 2026 - 3:32 PM

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El Ministerio Público y la defensa de la acusada quedaron en reunirse, para culminar esta etapa, el próximo 26 de mayo. (Itzel Rivera)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

El inicio del juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera, por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, continúa retrasándose debido a controversias que existen en la fase de descubrimiento de prueba.

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Durante la vista con antelación a juicio, que estaba pautada para este lunes, el Ministerio Público y la defensa acordaron (no por orden del tribunal) reunirse para culminar el intercambio de evidencia.

Sin embargo, ya el juez Juan A. Reyes Colón había ordenado en la conferencia pasada que las partes se juntaran el lunes,12 de mayo con el mismo propósito.

En la mañana de este lunes, la Fiscalía y la defensa, a cargo de las licenciadas María Sáez Matos, Rocío Revellés Ponce y Athelyn Jiménez Emanuelli de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), discutieron principalmente asuntos de la Regla 94 de Procedimiento Criminal.

La controversia está específicamente relacionada con información sobre menores de edad que serían testigos del caso. Con este planteamiento, el tribunal se reservó su determinación.

Así llegó Anthonieska Avilés al Tribunal de Aibonito

Así llegó Anthonieska Avilés al Tribunal de Aibonito

La coacusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario tuvo una vista previo al juicio.

La continuación de la vista con antelación a juicio quedó señalada para el viernes, 1 de junio a las 9:00 a.m.

La acusada enfrenta, al igual que su madre Elvia Cabrera Rivera, dos cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por los hechos ocurridos en agosto de 2025 que terminaron con la vida de Gabriela Nicole, apodada cariñosamente como “Lela”.

En busca de paralizar el juicio en su contra, la semana pasada la defensa recurrió al Tribunal de Apelaciones en busca de revertir una decisión del Tribunal de Aibonito y que se celebre una vista de procesabilidad por la condición de salud mental e historial de discapacidad intelectual de Avilés Cabrera.

De igual manera, previo a apelar este fallo del juez, también solicitaron una reevaluación de salud mental y reclasificación de los cargos imputados para que se redujera la pena, al menos, a un asesinato atenuado y no en primer grado.

Fotos con heridas en las manos

El juicio contra Elvia Cabrera Rivera, que se ventila en la sala 1 del Tribunal de Aibonito, entra en su sexto día y séptimo testigo este miércoles.

Durante la cuarta conferencia, ante el togado Luis R. Barreto Altieri, declaró la agente de la Policía Glenda Vázquez Vázquez del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.

La oficial tomó un total de 70 fotos de evidencia como parte del expediente, incluidas las heridas de la víctima.

La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. La agente Glenda Vázquez Vázquez, del CIC de Aibonito, fue la encargada de tomar las fotografías en la residencia. En la imagen, una falda mahón. La parte posterior de la residencia.
1 / 6 | Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera. La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. - Poder Judicial

En sala se mostraron nueve de estas imágenes donde se observan cortaduras en la mano derecha de Anthonieska Avilés. También se presentaron 15 fotos del allanamiento realizado en la residencia de Elvia Cabrera Rivera, ubicada en el sector El Coquí.

En las imágenes se muestra a un can de la Policía (K-9) olfateando cerca de un armario, unas chancletas blancas, una camisa negra, el sello con el tamaño de una camisa de Shein y una falda en mahón. También se admitieron como prueba otras 29 fotos, incluyendo varias que mostraron un cuchillo ocupado en la parte de afuera de la casa.

¿Qué ocurrió?

Los hechos se registraron entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, durante las actividades del “Cierre de Verano Municipal”, cuando dos jóvenes resultaron heridos de arma blanca en medio de una discusión que todavía no ha sido esclarecida.

Pratts Rosario, alegadamente, intervino en una pelea para defender a su hermana. Cabrera Rivera, presuntamente, sacó un objeto punzante de su cartera y se lo entregó a Anthonieska, según lo declaró la tía política de la víctima, Betzaida Caratini Ortiz.

Según testificó, Anthonieska le propinó con este objeto a Pratts Rosario “como si fueran puños” de abajo hacia arriba.

La menor fue llevada al hospital Menonita de Aibonito, donde se certificó su muerte a las 12:35 a.m. de ese lunes.

Pratts Rosario falleció tras recibir 11 puñaladas; una de ellas le atravesó el corazón, según declaró anteriormente el patólogo Javier Gustavo Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Pratts Rosario cumpliría 17 años al día siguiente, el 12 de agosto de 2025.

____________

Lo que ha pasado en el juicio de Elvia Cabrera:

  1. Inicia el desfile de prueba en el juicio
  2. Los primeros testimonios en sala
  3. Presentan videos de la noche del crimen
  4. Los testigos claves en el caso
  5. Muestran fotos de las heridas de la víctima
  6. Día 4: avanza el juicio por jurado
  7. Anthonieska Avilés con cortaduras en la mano
  8. Otra hija de Elvia Cabrera no testificará
  9. Día 5 de juicio
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AibonitoGabriela Nicole Pratts RosarioAsesinatosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Itzel Rivera
Itzel RiveraArrow Icon
Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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