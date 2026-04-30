Llega la hora cero: comienza el desfile de prueba en el juicio contra Elvia Cabrera

El caso ha generado amplia atención pública desde que ocurrió la tragedia el 11 de agosto de 2025, cuando la menor murió en una institución médica tras haber sido apuñalada en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

Durante la etapa de juicio, tanto el Ministerio Público como la defensa de la acusada presentarán ante el jurado -que lo integran ocho mujeres y cuatro hombres- la evidencia y sus respectivos argumentos.

Precisamente, se espera que en la audiencia, pautada para comenzar a las 9:00 a.m. y que se transmitirá por internet, el juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, imparta instrucciones a las partes.

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Actualmente, persiste la interrogante sobre la comparecencia de los tres fiscales que se incorporaron al caso tras la salida del licenciado Orlando Velázquez. De no presentarse, podrían ser descalificados.

Así lo advirtió el juez en una vista previa, en la que llamó la atención de forma enérgica al Ministerio Público, representado por los fiscales Silda Rubio, Myriam Nieves, Edmanuel Santiago y Jackeline Pizarro.

1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel 1 / 5 A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. Alex Figueroa Cancel Compartir

“Si usted no puede estar aquí el 1 de mayo, usted no puede ser fiscal”, indicó Barreto Altieri. “Yo di una orden en enero de que tienen que estar en todos los procesos, en todas las vistas”, agregó el togado.

Presentarán la teoría oficial

En el primer día del desfile de prueba, como es habitual en los juicios por jurado, el Ministerio Público presentará su teoría sobre el crimen. De igual forma, la defensa tendrá la oportunidad de exponer la suya.

Luego, comenzará el desfile de testigos del Ministerio Público, ente que anunció, anteriormente, que podría llamar a testificar a más de 70 personas. El tribunal separó fechas para el juicio hasta el mes de octubre.

Con evidencia testimonial, documental y pericial, el Ministerio Público buscará probar que Cabrera Rivera actuó en común acuerdo con su hija, la coacusada Anthonieska Avilés Cabrera, para cometer el crimen.

1 / 9 | "Encuentro por la paz": aiboniteños llevan a cabo una marcha y vigilia tras incidentes violentos. Cientos de personas marcharon en el "Encuentro por la Paz" en Aibonito, en un llamado de la Parroquia de Aibonito para terminar con los actos de violencia. - Suministrada 1 / 9 "Encuentro por la paz": aiboniteños llevan a cabo una marcha y vigilia tras incidentes violentos Cientos de personas marcharon en el "Encuentro por la Paz" en Aibonito, en un llamado de la Parroquia de Aibonito para terminar con los actos de violencia. Suministrada Compartir

Mientras, la defensa, conformada por los licenciados Mayra López Mulero, Alberto Rivera Ramos y Yancarlos Maysonet Hernández, intentará demostrar lo contrario, cuestionando la validez de la prueba.

Por estos hechos, ambas enfrentan dos cargos: uno por violación al Artículo 93 del Código Penal, por asesinato en primer grado, y otro por el Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por el uso y/o portación de un arma blanca.

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Ambas acusadas, que enfrentan juicios separados, hicieron alegación de no culpabilidad tras la lectura de acusación de cargos. En la etapa final del proceso, ninguna ha hecho una admisión sobre el crimen.

Trasfondo del caso

Los hechos que dieron paso al caso ocurrieron el 10 de agosto de 2025, cuando se suscitaron varias peleas en el desvío Roberto Colón. En el lugar, dos adolescentes de 16 años resultaron heridos de arma blanca.

Acto seguido, los menores fueron trasladados hasta el hospital Menonita en Aibonito. Sin embargo, Pratts Rosario murió la madrugada del 11 de agosto de 2025, mientras que el otro joven logró recuperarse.

Así llegó Anthonieska Avilés al Tribunal de Aibonito La coacusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario tuvo una vista previo al juicio.

En la etapa de vista preliminar, la mejor amiga de Avilés Cabrera, Gabriela Figueroa, de 18 años y apodada “Gaba”, testificó que la joven presuntamente le confesó la noche del crimen que había apuñalado a la víctima.

“Gaba, Gaba, la apuñalé”, dijo Figueroa, al citar lo que supuestamente le confesó Avilés Cabrera en dos ocasiones. Aseguró que la joven estaba llorando y le enseñó sus manos. “Estaba llena de sangre”.

Asimismo, indicó que, al día siguiente de la pelea, al enterarse de que “Lela”, como llamaban de cariño a la víctima, había fallecido en el hospital, decidió comunicarse con Avilés Cabrera a través de TikTok.

“A las 3:00 a.m., yo le escribí a Antho. Le puse: ‘¿Ya sabes?’. Ya me había enterado que “Lela” se había muerto. Ella me contesta: ‘Tú vas a hacer lo que mami te diga’. Yo le dije: ‘¿Y tú?’. Y ella me contestó: ‘Tú vas a hacer lo que mami te diga’. Eso fue por TikTok”, dijo.

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Por su parte, la ama de casa Betzaida Caratini Ortiz, identificada como amiga de Cabrera Rivera, indicó que vio cuando esta última presuntamente le dio un objeto punzante a su hija en medio de la trifulca.

Asimismo, el patólogo Javier Gustavo Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses, declaró en la vista preliminar que Pratts Rosario recibió 11 puñaladas, siendo la más letal la que le atravesó el corazón.

“Ella (la víctima) tiene 11 heridas de arma blanca a través de la superficie corporal. Tiene una (herida) en el lado derecho de la cabeza, a nivel parietal, o sea, aspecto superior de la cabeza; tiene cuatro (heridas) en la región del tórax, de diferentes tipos y, entre esas cuatro, una de ellas, de tipo punzante, que es la que le ocasiona la muerte a esta joven. Tenemos cinco heridas de arma blanca de tipo punzante en el aspecto anterolateral y posterolateral del muslo izquierdo y tenemos una herida de arma blanca en el aspecto anteromedial del tercio proximal del antebrazo derecho, que suman en total 11 heridas de arma blanca”, dijo.

En base a su análisis, señaló que no podía descartar que se haya utilizado una o varias armas blancas en la comisión del crimen. Además, indicó que la menor fue herida con toda la intención de ocasionar su muerte.