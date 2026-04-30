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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tragedia en Moca: hombre muere tras quedar pillado bajo vehículo

Según la Policía, se encontraba realizando labores de mecánica

30 de abril de 2026 - 3:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La organización comunitaria Toabajeños en Defensa del Ambiente realizó una manifestación frente al Cuartel General de la Policía. (Archivo GFR Media)
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla manejan la investigación. (Archivo/ El Nuevo Día)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre falleció en la tarde de este jueves tras quedar pillado bajo un vehículo en la calle Evangelista Velázquez, del barrio Cerro Gordo, en Moca.

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Según el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación.

Cuatro adultos - tres hombres y una mujer - fueron arrestados tras diligenciar órdenes de allanamiento en cuatro apartamentos del complejo del residencial Jardín del Edén.La Unidad Aérea de FURA participó en el operativo de allanamientos en el residencial Jardín del Edén en Coamo.Una semana antes del operativo fueron asesinados Eduardo González Mateo, de 41 años, y Yilennies Figueroa Burgos, de 31 años, en el residencial Jardín del Edén de Coamo.
1 / 6 | En imágenes: así fue el operativo de allanamientos en Coamo que resultó en arrestos. Cuatro adultos - tres hombres y una mujer - fueron arrestados tras diligenciar órdenes de allanamiento en cuatro apartamentos del complejo del residencial Jardín del Edén. - Suministrada

De acuerdo con la Uniformada, el hombre, quien aún no ha sido identificado, realizaba labores de mecánica cuando, por circunstancias que aún se desconocen, el vehículo le cayó encima.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, junto al fiscal Shaquille Mercado, lideran la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoMoca
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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