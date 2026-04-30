Tragedia en Moca: hombre muere tras quedar pillado bajo vehículo
Según la Policía, se encontraba realizando labores de mecánica
30 de abril de 2026 - 3:27 PM
30 de abril de 2026 - 3:27 PM
Un hombre falleció en la tarde de este jueves tras quedar pillado bajo un vehículo en la calle Evangelista Velázquez, del barrio Cerro Gordo, en Moca.
Según el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación.
De acuerdo con la Uniformada, el hombre, quien aún no ha sido identificado, realizaba labores de mecánica cuando, por circunstancias que aún se desconocen, el vehículo le cayó encima.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, junto al fiscal Shaquille Mercado, lideran la pesquisa.
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