Llega en “scooter” y se roba una guagua: imputan a hombre por robo en la calle Cerra en Santurce

La jueza Arelis M. Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto contra un hombre acusado del robo de un vehículo, ocurrido en la mañana del 27 de abril, en la calle Cerra, en Santurce.

El imputado Christian E. Prieto Rivera, de 31 años y vecino de San Juan, enfrenta cargos por apropiación ilegal de un vehículo de motor, hurto de propiedad y la sustracción de un arma de fuego, confirmó la Policía.

Según la investigación de las autoridades, el imputado, quien transitaba en una scooter, se apropió ilegalmente de una guagua Toyota Tundra roja que dejó encendida un conductor frente a las facilidades de una empresa.

Luego, el vehículo fue recuperado en otra vía de Santurce. Al llegar a la escena, la Policía indicó que tomó fotos y levantó huellas, lo que permitió vincular al imputado mediante el análisis de videos de seguridad.

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Un día después del robo, el 28 de abril, un operativo de la Policía estatal y la Policía Municipal culminó con el arresto de Prieto Rivera en la intersección de la calle Carrión Maduro con la avenida Fernández Juncos.

Christian E. Prieto Rivera, de 31 años y vecino de San Juan. (Suministrada)

Durante la investigación, Prieto Rivera habría confesado a la Policía “su participación en los hechos, incluyendo la apropiación del vehículo, de mercancía y de un arma de fuego tipo pistola calibre nueve milímetros“.

Este caso fue consultado por el agente David Cortés Torres, bajo la supervisión de la sargento Wilma I. Morales, con la fiscal María Tereza, quien radicó los mencionados cargos ante el Tribunal de San Juan.