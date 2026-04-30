No admite culpa: acusado de intentar matar a Donald Trump seguirá en prisión

Un hombre acusado de intentar irrumpir armado con armas de fuego y cuchillos en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y de intentar matar al presidente Donald Trump aceptó el jueves permanecer encarcelado por ahora mientras espera su juicio.

Cole Thomas Allen no se declaró culpable ni inocente durante su breve comparecencia ante la magistrada federal Moxila Upadhyaya.

Los fiscales alegan que Allen planeó su ataque durante semanas y siguió los movimientos de Trump en línea antes de atravesar un detector de metales en el Washington Hilton el sábado por la noche mientras portaba un arma larga, interrumpiendo uno de los eventos anuales de mayor perfil en la capital del país.

Allen resultó herido durante el ataque, pero no recibió disparos. Un agente del Servicio Secreto fue alcanzado por disparos, pero llevaba un chaleco antibalas y sobrevivió, según las autoridades. Los fiscales han dicho que creen que Allen disparó su escopeta al menos una vez y que un agente del Servicio Secreto efectuó cinco disparos. No han confirmado públicamente que haya sido una bala de Allen la que impactó el chaleco del agente.

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1 / 15 | En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales. El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan. - Jose Luis Magana 1 / 15 En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan. Jose Luis Magana Compartir

En una carta a los fiscales el miércoles, los abogados de Allen alegaron que algunas declaraciones del fiscal general interino Todd Blanche “indican que la evidencia balística recuperada es inconsistente con aspectos de la teoría del gobierno, la evidencia recopilada por el gobierno y/o declaraciones de testigos”.

El Departamento de Justicia, en respuesta, dijo que la evidencia muestra que Allen disparó su escopeta al menos una vez en dirección al agente del Servicio Secreto. Los investigadores recuperaron al menos un fragmento en la escena del crimen que es consistente con un perdigón de escopeta, escribieron los fiscales.

“El gobierno no tiene conocimiento de evidencia física, evidencia de video digital ni declaraciones de testigos que sean inconsistentes con la teoría de que su cliente disparó su escopeta en dirección” al agente o que el agente “fue efectivamente alcanzado una vez en el pecho mientras llevaba un chaleco balístico”, escribieron los fiscales.

Los fiscales dijeron en documentos judiciales que Allen se tomó una foto en su habitación de hotel apenas minutos antes del incidente, y que estaba equipado con una bolsa de municiones, una funda para arma de hombro y un cuchillo enfundado. En un mensaje que, según las autoridades, arroja luz sobre su motivo, Allen se refirió a sí mismo como un “Asesino Federal Amistoso” y aludió de manera indirecta a agravios relacionados con diversas acciones de la administración Trump, según escritos enviados a familiares poco antes de que se produjeran los disparos la noche del sábado. The Associated Press revisó los escritos.

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1 / 32 | Dramáticas imágenes: así el Servicio Secreto desalojó al presidente de la cena de corresponsales. El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. - Tom Brenner 1 / 32 Dramáticas imágenes: así el Servicio Secreto desalojó al presidente de la cena de corresponsales El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. Tom Brenner Compartir

Los abogados de Allen están presionando por su liberación, argumentando en documentos judiciales que el caso del gobierno “se basa en inferencias sobre la intención del señor Allen que generan más preguntas que respuestas”. La defensa señaló que los escritos de Allen nunca mencionaron a Trump por su nombre.

“La evidencia del gobierno sobre el delito imputado —el intento de asesinato del presidente— está, por tanto, construida enteramente sobre especulación, incluso bajo la interpretación más favorable de su teoría”, escribieron los abogados defensores.

Allen fue acusado el lunes de ese delito, así como de dos cargos adicionales relacionados con armas de fuego, incluido el de disparar un arma durante la comisión de un delito violento. Podría enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable solo del cargo de intento de asesinato.

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington Mira lo que sucedió. El presidente de Estados Unidos fue sacado a toda prisa durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.