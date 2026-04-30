Falsas amenazas de tiroteo en escuelas: presentan faltas tras esclarecer varios casos

El Tribunal de Caguas encontró causa probable para aprehensión contra un adolescente que estaría involucrado en uno de los casos relacionados con mensajes sobre falsas amenazas de tiroteos en varias escuelas de Puerto Rico, informó la Policía en un comunicado de prensa.

La Uniformada indicó que, según la investigación, el menor pintó un grafitti en una pared del plantel escolar con el mensaje amenazante: “21 de abril, tiroteo”.

El caso fue consultado con la procuradora de menores, Mariela Goyco, quien presentó tres faltas por violaciones a los artículos 201 (Fijación de carteles), 199 (Daños agravados) y 177 (Amenaza) del Código Penal de Puerto Rico.

Luego de que la jueza Nereida Salva determinó causa probable, el menor fue dejado bajo la custodia de sus padres mientras continúa el proceso judicial.

Ejemplo de falsas amenazas escritas en escuelas del Departamento de Educación que están bajo investigación de las autoridades estatales y federales. (Suministrada)

Se trata del primer caso que llega al tribunal luego de que se identificaran sobre 20 incidentes de falsas amenazas escritas en predios escolares.

PUBLICIDAD

En entrevista con El Nuevo Día, el inspector Carlos Alicea Contreras indicó que, en tres de los casos, “ya se han identificado los menores por las faltas”.

“Tenemos más de 20 querellas a nivel isla, porque no ha sido (solo) un área. La Policía tiene 13 regiones policíacas y en todas se ha coordinado con la seguridad privada del Departamento de Educación”, señaló Contreras.

“Hay consecuencias”, agregó. “El llamado es para los padres, que estén pendientes. Es una conducta procesable, además de que es un mal rato para el niño y para los padres tener que pasar por todo ese proceso”, agregó.

Por su parte, el comisionado de seguridad del Departamento de Educación, César González, indicó que, hasta el momento, se han identificado 26 escuelas con ese tipo de mensajes, escritos en paredes de baños o paredes de distintas áreas.

“No hay una región en particular donde esté ocurriendo. Como muestra, ha sido en dos a tres escuelas por región educativa y se ha movilizado, según acordado, en todos estos sitios, con personal armado de la compañía”, explicó.

“Se han llevado a cabo registros en las entradas de las escuelas, cuando tenemos la fecha identificada de la amenaza del alegado tiroteo, que se han estado investigando en las pasadas dos semanas”, añadió.

Ejemplo de falsas amenazas escritas en escuelas del Departamento de Educación que están bajo investigación de las autoridades estatales y federales. (Suministrada)

Aunque se reservó la identificación de los menores y de las escuelas para proteger la confidencialidad en el proceso, González dijo que “actualmente hay dos estudiantes que han sido identificados” como parte de las investigaciones.

“Hay un tercero... que el estudiante se acercó libre y voluntariamente, que está confesando que fue quien escribió la amenaza”, abundó.

PUBLICIDAD

Mientras, resaltó que “el mensaje que llevamos la semana pasada de que había consecuencias por este tipo de acto ha funcionado. Han ido por sí mismos o con sus papás para decir que fueron los que escribieron las amenazas en las escuelas”.

González considera que la respuesta ha ayudado a que se redujeran los casos reportados, de 20 en la primera semana a seis esta semana. El DE había informado que en las investigaciones participan agentes estatales y federales.

Según González, también evalúan un “chat” de WhatsApp, donde, supuestamente, menores de Puerto Rico y varios estarían publicando mensajes sobre el tema.

Tras recordar que, hasta el momento, todos han resultado en falsas amenazas, González detalló que, de todas formas, implementaron protocolos de seguridad para los días mencionados en los mensajes.

“Se ha manejado con guardias privados, policías municipales y estatales. No se ha ocupado algo ni ha pasado nada”, resaltó González.

También enfatizó que “al llevar el mensaje de lo que se está haciendo, han reducido los escritos. Y con los registros en las escuelas, se está llevando el mensaje de que la amenaza tendrá una consecuencia: que vamos a estar pendientes y que vamos a estar registrando, según el reglamento de estudiantes que permite el registro aleatorio cuando existe sospecha de una falta”.

Aprovechó, finalmente, para volver a hacer un llamado a los padres y encargados de los menores en edad escolar.