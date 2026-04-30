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“No” de La Fortaleza a que se reabra la investigación contra Suzanne Roig Fuertes

El secretario de Asuntos Públicos reitera a la confianza a la secretaria de la Familia

30 de abril de 2026 - 1:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano (foto), defendió la labor de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes. (alexis.cedeno)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, descartó este jueves que la gobernadora Jenniffer González solicite formalmente al Departamento de Justicia que reabra la investigación contra la hoy secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por irregularidades que se le imputaron con la otorgación, en 2021, de un contrato –de $60,000 mensuales– para el cuidado de un paciente, mientras trabajaba en el Departamento de Salud.

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“Actualmente, según Justicia expresó que no había… de la aplicación del derecho a los hechos, no se constituyó delito”, dijo Peña Payano, a preguntas de la prensa, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

De paso, reiteró la postura de la primera ejecutiva de que mantendrá a Roig Fuertes en su cargo y que la secretaria aún goza de su confianza.

El programa Rayos X (Telemundo) reveló que Roig Fuertes estaría vinculada a la concesión de un contrato por $60,000 mensuales, en 2021, al Hogar Hacienda Don Luis para el cuidado de un participante, mientras dirigía –en destaque– la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual de Salud. El señalamiento principal no ha sido la cuantía del acuerdo, sino que estaba condicionado, supuestamente, a que se subcontratara a la empresa One Source Investigations para servicios de cuido y seguridad.

Respecto a una declaración jurada que Roig Fuertes ofreció cuando comenzó la pesquisa de Justicia, que fue archivada en octubre de 2025, Peña Payano dijo que el documento no necesariamente implica que la secretaria sabía que era objeto de una pesquisa.

“Sí, según ha surgido en la prensa, hubo una declaración jurada que hace la hoy secretaria de la Familia, pero eso no quiere decir que necesariamente estaba al tanto de que esta investigación estuviera abierta o cerrada. Eso es una contestación que el Departamento de Justicia, a solicitud del Senado, debería contestar”, el portavoz del Ejecutivo.

Indicó, además, que el Senado no ha precisado si citará a Roig Fuertes a una Comisión Total, como ha ocurrido con otros jefes de agencia en lo que va de cuatrienio.

Peña Payano refirió a Roig Fuertes cualquier pregunta sobre un correo electrónico oficial que remitió al dueño del Hogar Hacienda Don Luis, en el que identificó al destinatario como “Baby”.

Roig Fuertes indicó, a través de su portavoz, que no estaría disponible.

Este jueves, trascendió que Melitza Osorio Santiago, fiscal que cerró la pesquisa contra Roig Fuertes mientras ella ya era secretaria de la Familia, fue ascendida el pasado 31 de octubre.

“Eso (ascenso) no ocurre de un día para otro. Tiene que haber un proceso de someter unos documentos, un expediente”, reaccionó Peña Payano. “Querer proyectar que pasó en un ‘overnite’, de una noche para otra, no es una premisa correcta”.

El Nuevo Día solicitó a Justicia detalles del ascenso a Osorio Santiago, pero no hubo respuesta.

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Suzanne RoigDepartamento de la FamiliaDepartamento de JusticiaDepartamento de Salud Jenniffer GonzálezLa Fortaleza
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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