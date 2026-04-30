Nombran rectores en propiedad para tres recintos de la UPR

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó este jueves las designaciones de tres rectores en propiedad para los recintos de Arecibo, Cayey y Humacao, cargos que han estado bajo interinato desde principios del año académico.

El cuerpo rector avaló, a recomendación de la presidenta Zayira Jordán Conde, que se mantengan en propiedad los funcionarios que ocuparon los puestos de forma interina.

De este modo, la Junta de Gobierno aprobó -con ocho votos a favor, cuatro votos en contra y una abstención- que Lisette Marrero Valladares sea la rectora en propiedad del recinto de Arecibo.

Con 12 votos a favor y uno en contra, Rochelli Martínez Vivas se convirtió en rectora en propiedad del recinto de Cayey.

Mientras, Edwin Mojica Rodríguez será rector en propiedad del recinto de Humacao, tras recibir 12 votos a favor y uno en contra.

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El representante claustral ante la Junta de Gobierno William Muñiz emitió votos explicativos y estableció que su voto en contra responde a que la designación de los rectores fue parte de un “proceso atropellado” que se dio en momentos en que hay manifestaciones, paros y, al menos, una huelga decretada en varios recintos.

El Nuevo Día solicitó declaraciones de cada uno de los tres nuevos rectores en propiedad. No obstante, una portavoz de Administración Central informó que emitirán comentarios una vez la Junta de Gobierno publique las certificaciones que oficializan los nombramientos, lo cual puede tomar uno o dos días.

1 / 7 | La huelga en imágenes: así se vive la jornada en la UPR de Río Piedras. En su segundo día de huelga, el Movimiento estudiantil del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitó a la administración universitaria que convoque una mesa de negociación en o antes del 30 de abril, en aras de atender sus reclamos principales. - Xavier Araújo 1 / 7 La huelga en imágenes: así se vive la jornada en la UPR de Río Piedras En su segundo día de huelga, el Movimiento estudiantil del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitó a la administración universitaria que convoque una mesa de negociación en o antes del 30 de abril, en aras de atender sus reclamos principales. Xavier Araújo Compartir

La presidenta de la UPR recomendó a los tres funcionarios mediante lo que se conoce como “consulta directa”, ya que los Senados Académicos informaron que no constituirían comités para realizar proceso de búsqueda y consulta para recomendar un rector o rectora.

Los recintos de Arecibo, Humacao y Cayey han estado sin rectores en propiedad desde agosto, cuando los funcionarios previos renunciaron.

Mientras, la Junta de Gobierno también reafirmó, este jueves, las designaciones de cinco rectores interinos para dirigir los recintos de Aguadiilla, Bayamón, Mayagüez, Ponce y Río Piedras. Los rectores previos de estos recintos fueron destituidos de sus cargos por la presidenta Jordán Conde.

La Junta de Gobierno estableció, en una certificación emitida el 26 de marzo, que los candidatos que fueran nominados como rectores interinos por Jordán Conde para los cinco recintos entrarían en funciones el 28 de marzo. La Certificación 88 (2025-2026) no contiene los nombres de los funcionarios designados.

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Ante esto, el cuerpo rector votó por Wilma Santiago para rectora interina de Aguadilla, Jorge Rovira como rector interino de Bayamón, Miguel Muñoz Muñoz como rector interino de Mayagüez, Eliezer Barrios Colón como rector interino de Ponce y Mayra Charriez Cordero como rectora interina de Río Piedras.

Las votaciones de Muñoz Muñoz y Charriez Cordero se realizaron en modalidad secreta.

1 / 7 | En fotos: estos son los cinco rectores de la UPR que Zayira Jordán Conde sacó de sus puestos. La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. - alexis.cedeno 1 / 7 En fotos: estos son los cinco rectores de la UPR que Zayira Jordán Conde sacó de sus puestos La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. alexis.cedeno Compartir

Las salidas de la rectora de Río Piedras, Angélica Varela Llavona; la rectora Aguadilla, Sonia Rivera González; el rector de Bayamón, Miguel Vélez Rubio; el rector de Mayagüez, Agustín Rullán Toro; y la rectora de Ponce, Hortensia “Tessie” Cruz Rivera, que entraron en vigor el 27 de marzo, acrecentaron el descontento que existía entre la comunidad universitaria con la gestión de Jordán Conde. Desde finales de marzo, al menos cinco recintos han decretado paros, manifestaciones indefinidas o huelga para exigir la salida de la presidenta y exponer la necesidad de que se asignen más recursos a la UPR.