28 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Recintos de Arecibo y Humacao de la UPR se quedan sin rectores

Ricardo Infante y Carlos Galiano renunciaron a sus cargos

28 de agosto de 2025 - 4:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ahora exrector interino de Arecibo Ricardo Infante afirmó que nunca tuvo oportunidad de conversar con la presidenta de la UPR. (Alejandro Granadillo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticias

Los rectores de los recintos de Arecibo y Humacao de la Universidad de Puerto Rico (UPR) renunciaron este jueves a sus cargos, en momentos en que se preveía que serían destituidos a petición de la presidenta Zayira Jordán Conde.

El rector interino de Arecibo, Ricardo Infante Castillo, envió una carta a la comunidad universitaria, en la cual informó su salida, adelantando que la Junta de Gobierno de la UPR se aprestaba a votar al respecto.

Carlos Galiano, rector de Humacao, también informó su renuncia mediante una comunicación escrita a la Junta de Gobierno de la UPR.

“Considerando el panorama dantesco que se ha configurado en estos días, pongo fin a mi jornada universitaria de forma inmediata”, manifestó Galiano.

Con estas renuncias, ya suman cuatro los rectores que han salido de sus cargos desde que Jordán Conde asumió la presidencia, el pasado 1 de julio.

El 11 de julio, trascendió que el rector del recinto de Utuado, Luis Tapia Maldonado, renunció luego de una corta llamada de la presidenta, quien le pidió que pusiera a disposición su puesto de confianza. Mientras, la rectora de Cayey, Carmen L. Quiroga, renunció el 12 de agosto.

Al despedirse de su equipo de trabajo, Infante Castillo sostuvo que no tuvo oportunidad de dialogar con Jordán Conde.

“A mí, la presidenta nunca me comunicó nada, nunca habló conmigo, nunca me dijo nada. Y ese es su estilo”, expresó el ahora exrector arecibeño, según un vídeo que fue compartido con El Nuevo Día.

“Lamento tomar esta decisión, pero que me destituyan… por eso tomé la decisión de mejor me voy. Es difícil y es muy difícil lo que va a tener la Universidad, porque el estilo de la presidenta es bastante complicado. Es una persona bastante hostil, su forma es bastante fuerte y, desafortunadamente, esto es un patrón”, añadió.

No fue posible, de inmediato, obtener comentarios de Jordán Conde.

Así respondió Zayira Jordán Conde a quienes dicen que la política partidista influyó en su selección como presidenta de la UPR

Así respondió Zayira Jordán Conde a quienes dicen que la política partidista influyó en su selección como presidenta de la UPR

La funcionaria se convirtió el 1 de julio en la primera mujer en asumir la dirección en propiedad de la universidad del Estado.

Infante Castillo asumió la rectoría interina del recinto de Arecibo en noviembre pasado, luego que la anterior rectora, Yeidi Altieri Sotomayor, fuera removida del cargo en medio de señalamientos en contra de su gestión.

Desde que asumí el cargo, hace 9.5 meses, la universidad ha tenido una transformación académica y administrativa que le ha permitido mantener un ambiente de paz y armonía para todos los componentes universitarios. Durante este periodo, priorizamos la calidad académica, visibilidad estudiantil y la continuidad institucional, con resultados concretos que dejo como legado. La acreditación de MSCHE (Middle States Commission on Higher Education) fue excelente, se mantuvo un alto índice de retención académica y se cumplieron con los objetivos de reclutamiento estudiantil”, expresó Infante Castillo.

Este semestre, Arecibo cuenta con 2,739 estudiantes.

La Junta de Gobierno de la UPR tenía en agenda este jueves su reunión ordinaria de agosto. Estaba convocada para la 1:00 p.m., pero a las 3:00 p.m. aún no había comenzado la transmisión en vivo del encuentro.

¿Qué incluye la agenda a corto plazo de Zayira Jordán Conde para la UPR? La nueva presidenta lo explica

¿Qué incluye la agenda a corto plazo de Zayira Jordán Conde para la UPR? La nueva presidenta lo explica

Reconoce, además, que conciliar el presupuesto del primer centro docente del país será uno de sus mayores retos.

Universidad de Puerto RicoUPRUPR en AreciboUPR en HumacaoZayira Jordán Conde
Keila López Alicea
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
