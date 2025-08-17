Preocupa la falta de un rector interino en el recinto de Utuado de la UPR

Los profesores del recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) exigieron a la presidenta del sistema universitario, Zayira Jordán Conde, que designe una persona con “un genuino compromiso” con la institución y que actúe con “transparencia” para ocupar el cargo de rector o rectora interina, luego que sus primeros dos designados fueran rechazados por la Junta de Gobierno de la universidad del Estado.

“Jordán Conde ha mostrado inacción al no asumir plenamente su responsabilidad de asegurar la gobernanza y continuidad administrativa de la unidad en ausencia de un(a) rector(a). Esto ha resultado en la paralización de procesos institucionales académicos y de investigación, y desatiende la disposición de recursos y facultades administrativas a la UPRU”, lee una resolución emitida por el claustro de Utuado.

La unidad académica más pequeña de la UPR no cuenta con rector hace un mes, luego que el exrector Luis Tapia Maldonado renunciara a principios de julio a petición de Jordán Conde.

La presidenta de la UPR, quien asumió el cargo el 1 de julio, nominó, en primer lugar, a Javier Pérez Lafont como rector interino. No obstante, retiró el nombramiento luego que se le comunicara que no tenía el respaldo de la Junta de Gobierno. En esa ocasión, el cuerpo rector no llevó a cabo una votación del pleno sobre la designación.

La Junta de Gobierno, el 8 de agosto, rechazó el nombramiento del doctor Víctor M. Hernández Rivera como rector interino del recinto de Utuado, en una votación con siete votos en contra y seis a favor.

En busca de más estudiantes: la UPR en Utuado se enfoca en la sostenibilidad. La administración del recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) trabaja en estrategias para atraer estudiantes y fortalecer la unidad académica más pequeña del sistema universitario.

Ante la falta de un rector interino, la Junta de Gobierno designó a la decana de Asuntos Académicos, Ana Arce, “para que asuma la dirección del recinto, con todas las facultades y deberes, en aras de garantizar la continuidad operacional y administrativa hasta tanto la presidenta de la UPR someta a consideración de la JG el nombramiento de rector interino”, según la Certificación 12 (2025-2026).

Típicamente, el orden de sucesión en los recintos otorga el interinato al decano o decana de Asuntos Académicos. En el caso de Utuado, esa designación formal no ha recaído sobre Arce.

Las clases en el recinto de Utuado comenzaron el miércoles, 13 de agosto.

Los profesores de Utuado, tanto en su resolución como en una carta enviada a la Junta de Gobierno el 12 de agosto, tronaron contra la posibilidad de que se designen al cargo a personas que han estado previamente en posiciones de liderato en el recinto, como el exrector José Heredia Rodríguez.

“Creemos firmemente que los lideratos administrativos deben ser ocupados por personas que actúen con transparencia, responsabilidad y un genuino compromiso con la misión y los valores de nuestra institución”, indicó la facultad en la comunicación escrita al cuerpo rector, de la cual El Nuevo Día obtuvo copia.

“Ante este momento crítico para la transformación de nuestra unidad, solicitamos de forma apremiante que se atiendan nuestras preocupaciones. Es fundamental que toda designación en puestos de dirección se base en criterios de idoneidad, transparencia, ética y compromiso con el bienestar de la Universidad de Puerto Rico en Utuado y su comunidad. Confiamos en que, como máximos líderes de nuestra universidad, actuarán con responsabilidad, integridad y visión estratégica para salvaguardar la transparencia y el futuro de nuestra institución”, agregaron los profesores.

