Renuncia el rector de la UPR en Utuado tras breve llamada de Zayira Jordán Conde

“ Renuncié a petición de ella. Me hubiese gustado tener una audiencia con ella, pero no sé qué pasó. Este es su estilo, pero el mío es otro. El mío es escuchar a la gente ”, dijo este viernes Tapia Maldonado a El Nuevo Día , en entrevista telefónica.

“ Me dijo: ‘Espero la suya hoy, ¿tiene alguna pregunta?’. Le dije que me hubiese gustado trabajar, ser parte de su equipo de trabajo, seguir siendo rector, y ahí se acabó la conversación ”, narró Tapia Maldonado, quien fungía como rector de Utuado desde noviembre de 2018.

Una fuente de El Nuevo Día alertó que la petición de Jordán Conde “no siguió” el debido proceso legal de la UPR, ya que las rectorías no son puestos de confianza bajo la presidencia universitaria. Indicó, en cambio, que la Junta de Gobierno de la UPR es el único organismo que puede destituir o pedir la renuncia de un rector .

“Lo entiendo así (que la Junta de Gobierno pida la renuncia), pero también entiendo que la comunicación que ella me está dando entre líneas es ‘no quiero trabajar contigo’. Esos son puestos transitorios, que gracias a Dios tuve la oportunidad de desarrollarme ahí en el tiempo que estuve, y haciendo un trabajo que entiendo de excelencia y haciendo las cosas como son. Había comenzado un período de transformación académica ”, sostuvo, en tanto, Tapia Maldonado.

“Tenemos que seguir luchando porque la Universidad de Puerto Rico en Utuado permanezca abierta, porque no podemos ver la educación como un costo. La educación uno no la puede ver como un costo. Los estudiantes que tenemos nosotros allí son estudiantes de bajos recursos; estudiantes que probablemente no pueden llegar a otro sitio y que se forman allí y son grandes estudiantes. La nueva persona que venga para la rectoría tiene un gran reto de mantener la Universidad de Puerto Rico abierta”, enfatizó el catedrático, con más de 17 años de experiencia en Utuado.