Jordán Conde detalló que, previo a ocupar el cargo de presidenta en propiedad el 1 de julio, se reunió con las cinco organizaciones que representan a los empleados de la UPR, así como con representantes estudiantiles . En esos encuentros, relató, escuchó las preocupaciones de cada grupo y, a su vez, atendió los señalamientos sobre su llegada a la presidencia como una profesional que no había laborado previamente en el sistema universitario.

“También, le restan importancia al reconocimiento de que yo soy la primera mujer presidenta designada en propiedad, que me parece que es un mejor mensaje para los puertorriqueños y puertorriqueñas. Que nuestras muchachas, nuestras niñas, puedan ver que ya la Universidad, por fin, después de más de 100 años, tiene una presidenta mujer en propiedad”, estableció.

Jordán Conde destacó que prevé visitar todos los recintos del sistema universitario este mes. Comenzará con el recinto de Ponce, sostuvo, pues es el único que aún no conoce, ya que allí no se realizaron entrevistas a los candidatos a la presidencia . Llegó a la Administración Central de la UPR, ubicada en el Jardín Botánico de Río Piedras, por primera vez, el martes.

Sus primeros tres días han estado llenos de reuniones con el personal de la Administración Central, mientras que, por separado, también se reúne con los profesionales que designó para su comité de transición. Dicho equipo está compuesto por funcionarios de la UPR y personal externo, así como por un representante estudiantil. Jordán Conde prevé que algunos integrantes del comité de transición luego formen parte de su equipo de trabajo al mando de la UPR, pero aseguró que aún no ha decidido quiénes .

“Todos los términos de los presidentes anteriores, así lo negociamos (con la Junta de Gobierno)”, aseguró. No obstante, indicó que no recibirá una plaza docente en la UPR cuando salga de la presidencia, un elemento que sí estaba contenido en el contrato de Jorge Haddock Acevedo, quien fue el primer presidente que no era docente de la UPR cuando fue designado para presidirla.