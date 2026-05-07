Seis recomendaciones para manejar el estrés de los exámenes finales

Es normal sentir estrés cuando se aproxima el periodo de exámenes finales; lo importante es contar con las herramientas necesarias para identificarlo y manejarlo.

Sandra Santori, psicóloga clínica con 30 años de experiencia atendiendo a niños, adolescentes y adultos, informó que el estrés se manifiesta de distintas maneras según la edad.

“En niños pequeños, de kínder a quinto grado, el estrés se manifiesta más en el cuerpo, con dolor de barriga, irritabilidad y llanto”, mencionó Santori. Añadió que, en adolescentes, ese nerviosismo puede provocar miedo al fracaso, evitar estudiar, irritabilidad, bloqueo mental, llanto, dificultades para dormir o incluso taquicardia y sudoración.

Primero hay que identificar esas señales de estrés para luego determinar qué técnicas utilizar para manejarlo. “Al igual que los estudiantes se preparan por las mañanas para ir a la escuela o para practicar un deporte, tienen que prepararse mental, emocional y físicamente para los exámenes”, afirmó Santori.

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La psicóloga, con práctica privada en Guaynabo, brindó varias recomendaciones de cómo manejar el nerviosismo antes y durante los exámenes finales:

1. Identificar las señales del cuerpo

“Es importante que los papás les ayuden a entender y escuchar su cuerpo”, dijo la experta. Es decir, ayudar al niño a identificar que ese dolor de barriga, insomnio o irritabilidad puede ser debido al estrés de estudiar para los exámenes finales. “Que sepan que es normal sentir nervios”, agregó.

2. Respiración consciente o profunda

La respiración consciente o profunda promueve la relajación. De acuerdo con la psicóloga, consiste en inhalar durante cuatro segundos por la nariz, aguantar la respiración durante cuatro segundos y exhalar por la boca durante seis segundos. “Eso ayuda a bajar esa activación fisiológica que tienen. Deben practicarlo mientras estudian para que sea algo natural al momento de tomar el examen”, aconsejó.

3. Visualización

Según la Clínica Mayo, en la visualización se pueden crear imágenes mentales para trasladarse a un lugar o una situación apacible y relajante. “Antes del examen, les digo que se imaginen entrando al salón tranquilos, enfocados, que cuando se sienten en la silla, dejen que esas preocupaciones se derritan y que la silla las absorba; que se vean recordando las respuestas”, detalló la psicóloga.

4. “Tapping”

De acuerdo con la revista especializada Psychology Today, el “tapping” se realiza con las yemas de los dedos y consiste en un toque ligero, rápido y repetido sobre puntos de acupresión específicos para restablecer el equilibrio del cuerpo e interrumpir las conexiones neuronales que provocan emociones angustiantes. “Si el estudiante se queda bloqueado, es clave la respiración consciente y el ‘tapping’, darte un toque suave en la rodilla mientras estás respirando y decirte a ti mismo: ‘Abre tu mente. Estás haciendo lo mejor posible. Sigue adelante’”, dijo Santori.

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5. Cuestionar los pensamientos negativos

“Los pensamientos negativos van a venir”, advirtió Santori. “Les digo a los jóvenes que estos pensamientos son como las nubes; vas a dejar que pasen y cuando pasen, los cuestionas: ¿De verdad voy a fracasar? Luego, lo sustituyes por un pensamiento positivo, lo que reduce la ansiedad y mejora el enfoque”. Agregó que vale la pena repensar creencias que menores y adultos tienen sobre las pruebas. “Los exámenes miden el conocimiento y la preparación, no la inteligencia del estudiante”, destacó.

6. Establecer rutinas consistentes

A cualquier edad, es importante contar con una alimentación balanceada y establecer horarios fijos de estudio y de sueño. En vez de sesiones maratónicas de preparación para los exámenes finales, se aconseja alternar periodos de estudio y de descanso. Una alternativa es el método Pomodoro, que según Santander Open Academy, en España, consiste en dividir el tiempo en intervalos de 25 minutos enfocados en una sola tarea o repaso, seguidos de cinco minutos de descanso. Para el descanso, Santori recomendó pausas activas para ponerse de pie, moverse o estirarse. “No usen el teléfono en esas pausas porque se pueden quedar pegados”, dijo.