Decenas de pasajeros abandonaron el crucero afectado por el hantavirus tras la primera víctima mortal

LA HAYA, Países Bajos - Decenas de pasajeros abandonaron el 24 de abril un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus sin que se localizara ningún contacto, casi dos semanas después de que muriera el primer pasajero a bordo, según informaron el jueves el operador del barco y las autoridades holandesas.

La empresa había declarado anteriormente que el cuerpo del holandés fallecido el 11 de abril fue sacado del barco en la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde también desembarcó su esposa. Después voló a Sudáfrica y murió allí.

La empresa declaró el jueves que 29 pasajeros abandonaron el buque, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores holandés elevó la cifra a unos 40. La empresa no había reconocido previamente que decenas de personas más abandonaran el barco en ese momento.

Las personas que abandonaron el barco para regresar a sus países de origen eran de al menos 12 nacionalidades distintas, según informó Oceanwide Expeditions. También se desconoce la nacionalidad de otras dos personas.

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Las autoridades sudafricanas y europeas intentan localizar a los contactos de los pasajeros que desembarcaron. El miércoles se supo que un hombre dio positivo por hantavirus en Suiza tras desembarcar también en Santa Elena y volar a casa, aunque sus movimientos exactos no están claros.

Las autoridades neerlandesas no confirmaron dónde se encuentran ahora los demás pasajeros que desembarcaron.

Un británico fue evacuado del barco a Sudáfrica desde la isla de Ascensión días después, según la empresa, mientras que tres personas, entre ellas el médico del barco, fueron evacuadas mientras el buque se encontraba cerca de Cabo Verde y trasladadas a Europa para recibir tratamiento el miércoles.

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