Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Decenas de pasajeros abandonaron el crucero afectado por el hantavirus tras la primera víctima mortal

Las autoridades de varios países intentan contactar a esas personas que estuvieron expuestas a contagio

7 de mayo de 2026 - 7:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trabajadores sanitarios con equipos de protección evacuan a pacientes del crucero MV Hondius a una ambulancia en un puerto de Praia, Cabo Verde (Misper Apawu)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LA HAYA, Países Bajos - Decenas de pasajeros abandonaron el 24 de abril un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus sin que se localizara ningún contacto, casi dos semanas después de que muriera el primer pasajero a bordo, según informaron el jueves el operador del barco y las autoridades holandesas.

La empresa había declarado anteriormente que el cuerpo del holandés fallecido el 11 de abril fue sacado del barco en la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde también desembarcó su esposa. Después voló a Sudáfrica y murió allí.

La empresa declaró el jueves que 29 pasajeros abandonaron el buque, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores holandés elevó la cifra a unos 40. La empresa no había reconocido previamente que decenas de personas más abandonaran el barco en ese momento.

Las personas que abandonaron el barco para regresar a sus países de origen eran de al menos 12 nacionalidades distintas, según informó Oceanwide Expeditions. También se desconoce la nacionalidad de otras dos personas.

Las autoridades sudafricanas y europeas intentan localizar a los contactos de los pasajeros que desembarcaron. El miércoles se supo que un hombre dio positivo por hantavirus en Suiza tras desembarcar también en Santa Elena y volar a casa, aunque sus movimientos exactos no están claros.

Las autoridades neerlandesas no confirmaron dónde se encuentran ahora los demás pasajeros que desembarcaron.

Un británico fue evacuado del barco a Sudáfrica desde la isla de Ascensión días después, según la empresa, mientras que tres personas, entre ellas el médico del barco, fueron evacuadas mientras el buque se encontraba cerca de Cabo Verde y trasladadas a Europa para recibir tratamiento el miércoles.

-------------------------

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada antes de su publicación.

Tags
Países BajosVirusBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 7 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: