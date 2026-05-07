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Paro de estudiantes de la UPR impacta las clínicas de Ciencias Médicas

La rectora Myrna Quiñones indicó que buscan alternativas para los pacientes

7 de mayo de 2026 - 7:43 AM

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Al menos tres recintos de la UPR se encuentran bajo paros o huelgas este jueves. (Ramon "Tonito" Zayas)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El paro estudiantil que inició este jueves en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha provocado un disloque en al menos tres clínicas de salud que ofrece la institución académica para la comunidad en general, informó la rectora Myrna Quiñones Feliciano.

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Unos 350 pacientes estaban citados para hoy, jueves, y el viernes, sostuvo la rectora.

“Estamos tomando las medidas que están a nuestro alcance para reducir el impacto que esta situación provoca en los pacientes citados. Esta decisión es ajena a la administración del Recinto y lamentamos los inconvenientes que esto causa en nuestros pacientes y en la comunidad en general que se beneficia de estos servicios de salud”, expresó Quiñones Feliciano, mediante un comunicado de prensa.

Los estudiantes del recinto de Ciencias Médicas decretaron el miércoles, en una asamblea extraordinaria, un paro de 48 horas para exigir la salida de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde.

Como parte de las medidas aprobadas en la asamblea, el estudiantado determinó que apoyaría que continúen las labores en las clínicas del Plan de Práctica Médica Intramural (PPMI), ubicadas fuera del recinto, dentro del centro comercial Reparto Metropolitano.

Sin embargo, Quiñones Feliciano sostuvo que no se ha permitido la continuación de labores en las clínicas que están ubicadas dentro del recinto.

“A pesar de que los estudiantes indicaron que no afectarían las clínicas de salud que se ofrecen en el Plan de Práctica Médica Intramural (PPMI) en Reparto Metropolitano, no fue así en el caso de los servicios de la Clínica de Salud Dental, Psiquiatría y el Programa de Investigación para Estudiantes de Salud (PIES), las que se ofrecen en el edificio Dr. Guillermo Arbona y en la Escuela de Profesiones de la Salud, respectivamente”, indicó Quiñones Feliciano.

El pasado lunes, los estudiantes de Ciencias Médicas iniciaron un primer paro de 48 horas en esta semana. La administración del recinto, días antes, anunció la cancelación de las clínicas para el lunes, aunque para el martes anunció la apertura parcial de los servicios para evitar afectar a los pacientes. En ese momento, las citas de los pacientes fueron reprogramadas, anunció la administración universitaria.

Al menos tres recintos de la UPR se encuentran bajo paros o huelgas este jueves, luego que los 11 recintos iniciaran la semana con una paralización de labores como parte del reclamo estudiantil para exigir la salida de Jordán Conde y que se asignen más recursos económicos al sistema universitario.

Los estudiantes del recinto de Mayagüez se encuentran en manifestación indefinida desde el 13 de abril, mientras que los de Río Piedras iniciaron una huelga indefinida el 27 de abril. Los otros nueve recintos realizaron, a partir del lunes, paros que fluctuaron entre 24 y 72 horas.

Un juez del Tribunal Superior de Mayagüez ordenó, el martes, que los estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez desistan de bloquear los acceso al campus. En la noche del miércoles, la Guardia Universitaria abrió uno de los portones.

En su segundo día de huelga, el Movimiento estudiantil del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitó a la administración universitaria que convoque una mesa de negociación en o antes del 30 de abril, en aras de atender sus reclamos principales. Integrantes del comité desplegaron, a las 12:10 p.m., una mesa frente a los portones principales del primer centro docente del país para reafirmar los reclamos que llevaron a la comunidad universitaria a decretar una huelga indefinida. Se restituya progresivamente la fórmula del 9.6% del Fondo General —mecanismo histórico de financiamiento universitario— y respaldaron la aprobación del Proyecto de la Cámara 1201, encaminado a restaurarla.
1 / 7 | La huelga en imágenes: así se vive la jornada en la UPR de Río Piedras. En su segundo día de huelga, el Movimiento estudiantil del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitó a la administración universitaria que convoque una mesa de negociación en o antes del 30 de abril, en aras de atender sus reclamos principales. - Xavier Araújo
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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