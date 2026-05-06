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Aprueba nuevo paro de 48 horas el Recinto de Ciencias Médicas

El estudiantado ratificó una moción para no afectar las clínicas de práctica intramural

6 de mayo de 2026 - 7:06 PM

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El paro, que se extenderá hasta la medianoche del sábado, será sucedido por una asamblea extraordinaria, que se celebrará el próximo lunes. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

El estudiantado del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó un segundo paro de 48 horas, que comenzará a partir de la medianoche de este jueves, para exigir la salida de la presidenta universitaria, Zayira Jordán Conde.

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En una asamblea extraordinaria, los estudiantes concurrieron en que apoyan la continuación de labores en las clínicas del Plan de Práctica Médica Intramural (PPMI), ubicadas en Reparto Metropolitano. Por tanto, su operación no implicaría el cruce de la línea de piquete.

El representante estudiantil del RCM ante la Junta Universitaria, Juan José de Jesús Oquendo, explicó que corresponde a la Junta Coordinadora de Seguridad -que une en diálogo al estudiantado, gremios y la administración- determinar las comunicaciones oficiales sobre cómo continuarán los servicios.

“El espíritu detrás de la postura del estudiantado es que no se vean afectados los servicios clínicos, que fue un malentendido lo que ocurrió con las cancelaciones del lunes”, expuso el líder estudiantil, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Pese a dejar claro que la “lucha continúa”, por reclamos particularmente contra la presidenta universitaria, el estudiantado quiso establecer que reconoce que el RCM ofrece unos servicios fundamentales en el sistema de salud, que se complementan con los ofrecimientos del Centro Médico.

“Nuestros pacientes no tienen culpa de las acciones o inacciones que la presidenta y la Junta de Gobierno han tomado sobre la UPR”, subrayó De Jesús Oquendo.

El paro, que se extenderá hasta la medianoche del sábado, será sucedido por una asamblea extraordinaria, que se celebrará el lunes.

El RCM tuvo un paro este lunes y martes, por lo que se cancelaron las citas de las clínicas que ubican en el recinto.

Aparte de exigir la renuncia o destitución de Jordán Conde, añadieron la oposición al proyecto de ley que presentó el representante Jorge “Georgie” Navarro para ampliar la composición y centrar el poder decisional de la universidad pública en la Junta de Gobierno de la UPR. Según De Jesús Oquendo, la asamblea consideró que, de convertirse en ley, pondría en jaque la acreditación de los recintos y de los programas académicos.

Al tiempo que el RCM reinicia su paralización de labores, los recintos de Río Piedras y Mayagüez continúan con un paro indefinido desde abril.

El martes, un juez del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez concedió la petición de Jordán Conde y del rector interino del recinto mayagüezano, Miguel Muñoz, para ordenar que los colegiales reabrieran sus portones de inmediato, algo que, hasta la noche del miércoles, no había ocurrido.

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Recinto de Ciencias MédicasUPRParo en la UPRZayira Jordán CondeHuelga en la UPR
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Valeria María Torres Nieves
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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